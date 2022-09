La Fashion Week parisienne au jour le jour

Du lundi 26 septembre au mardi 4 octobre se déroule la Fashion Week parisienne. Au cours de ces huit jours, 105 maisons présenteront leurs collections au cours de 64 défilés et 41 présentations. Dont on vous en livre ici le compte rendu, jour après jour.

Jeudi

L’optimisme de Rick Owens

Maître des défilés apocalyptiques, l’Américain Rick Owens a livré jeudi un message d’optimisme avec de l’eau jaillissant de fontaines et des tenues aux couleurs solaires.

Le styliste a investi la cour du palais de Tokyo, haut lieu de l’art contemporain, où il aime organiser ses défilés qui se terminent par une mise en feu spectaculaire des installations.

Pour la collection printemps-été 2023, il a accompagné le tout de jets de fontaine et a introduit des silhouettes rarement vues – des robes du soir volumineuses couleur framboise écrasée.

Dans la note d’intention du défilé, le créateur attribue ce changement à ses séjours en Egypte : « Je ne vois pas mes séjours en Egypte comme une évasion mais comme un moyen d’admirer avec soulagement ce qui survit après d’innombrables guerres », dit-il.

Certaines robes sinueuses en cuir translucide sont inspirées de méduses, espèce « âgé de 700 millions d’années ».

Elles sont faites à partir de peaux de vache, déchets de l’industrie agroalimentaires qui sont tannées avec des matières bio et de la glycérine naturelle qui donnent au cuir douceur et transparence.

Dans le souci d’éco-responsabilité, des manteaux sont faits en tulle en econyl, un fil italien fabriqué à partir de déchets recyclés des océans. Les vestes à volants en forme de cloche poursuivent le thème de la méduse.

Certaines silhouettes reprennent l’épaule surélevée fétiche de Rick Owens, évoquant des monstres caricaturaux. « Un encouragement à envisager l’ouverture d’esprit dans d’autres domaines en dehors de l’apparence », souligne le styliste.

Femmes fortes et hommes sensuels chez Gauchere

Chez Marie-Christine Statz, créatrice allemande de la marque parisienne Gauchere, les femmes sont fortes et les hommes sensuels dans une collection mixte qui veut « sortir des clichés et casser les codes ».

« Les mêmes looks peuvent être portés par les femmes et les hommes. C’est une question d’attitude », explique la styliste à l’AFP en coulisses.

Les hommes portent des dos nu, les femmes aussi, mais elles privilégient les tailleurs pantalons bleu, gris ou noir avec des épaules prononcées.

Les vêtements torsadés avec des découpes sont le motif récurrent de la collection qui met en lumière la vulnérabilité et en fait une force.



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Les hauts fluides à dos nus et les robes équilibrent les vestes structurées oversize.

Les formes rectangulaires sont adoucies par le froissé et des plis irréguliers.



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

« Ce n’est peut-être pas joli, un peu brut, sans filtres. C’est authentique , c’est cela qui donne la force », conclut Marie-Christine Statz.

Mercredi

Dries Van Noten fleuri

Le créateur belge a choisi le thème « de l’obscurité à la lumière » pour son premier défilé physique femme depuis 2020. Pendant la crise sanitaire, il avait présenté ses collections dans des films malgré le retour aux défilés physiques depuis plus d’un an.

Après les premières pièces noires d’une élégance impeccable (tailleurs, vestes aux épaules surdimensionnées ou robes sculpturale), le défilé a pris progressivement des couleurs avec de bijoux massifs en passant par des pièces pastels pour terminer dans des imprimés fleuris.

Les chaussures aux talons incurvés et fioritures ne passent pas inaperçues.

Transparence et légèreté contrastent avec la structure: ainsi une veste masculine se porte avec une jupe en mousseline. Les éléments de texture – smocks, crochets, fronces et volants – sont travaillés à la main.

Princesses en baskets chez la Danoise Cecilie Bahnsen

La Danoise Cecilie Bahnsen, l’une des rares représentantes de la mode scandinave à la Fashion week parisienne, a fait défiler des princesses en baskets avec une nouvelle collection de robes volumineuses, cool et romantiques en couleurs claires.



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Malgré leur construction élaborée mariant asymétries, rubans et découpes, elles sont faciles à porter avec des chaussures plates ou superposées sur un jean.

« Les filles (…) pourraient mettre une robe un mardi matin pluvieux pour se sentir bien, ou aller à une fête un samedi soir (…). J’aime l’idée de pouvoir créer quelque chose de précieux pour chaque jour », explique Cecilie Bahnsen dans la note du défilé.



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Amples, ces robes vont à toutes les morphologies, ce que prouve le casting varié pour le défilé, qui s’est déroulé sous la pluie dans la cour de la Monnaie de Paris.

Rochas théâtral, de froufrous et crinolines

Directeur artistique de la maison française Rochas, Charles de Vilmorin s’est invité au mythique théâtre des Folies Bergère, où s’étaient produits Joséphine Baker, Jean Gabin, Dalida ou le couturier Jean Paul Gaultier, avec son premier spectacle.

Abondance de volants et de froufrous, coiffures punk, talons bijoux: la collection correspondait à l’esprit du lieu.

Les corsets portés sur une chemise blanche et les robes paniers y sont autorisés, mais la collection propose aussi des pièces plus conventionnelles comme un tailleur pantalon à carreaux ou des robes longues blanche ou fuchsia.

MARDI

Les femmes enveloppées de Saint Laurent

Au son du ruissellement de l’eau de la fontaine du Trocadéro face à la tour Eiffel, les mannequins très minces juchées sur des talons aiguilles ont arboré mardi soir des silhouettes ultralongues et couvrant la tête.

Une esthétique inspirée de la pièce culte de Martha Graham de 1930 sur le deuil et la souffrance. Assise sur un banc et entravée dans un long tube triangulaire de jersey d’où émergent seulement le mains, les pieds et le visage, elle se balance et se débat en étirant le tissu.



Pour la collection de prêt-à-porter printemps-été 2023, le styliste belge de la maison française Anthony Vaccarello, dans la recherche d’un « raffinement », se fascine par ce visuel qui avait déjà été exploité à plusieurs reprises par Yves Saint Laurent.

Des robes longues et souvent transparentes en maille de jersey se portent telles quelles ou sont équilibrées avec des pièces masculines: des manteaux en laine aux épaules fortes ainsi que des bombers et trenchs en cuir.



Vert bouteille, encre, bordeaux, moutarde, caramel et les incontournables or et noir: la

palette des couleurs est riche est sophistiquée. Les jambes sont nues, sublimées par des sandales qui soulignent le contraste avec la ligne monumentale des manteaux.

Des pièces en satin inspirées de pyjamas apportent la décontraction à la collection juxtaposée à un effet puissant des accessoires en bois sculptural et des bijoux en or.

La scénographie du défilé autour des fontaines permettant d’observer les silhouettes sous tous les angles révèle la fragilité des dos nus et la puissance des larges épaules structurées.

L’empowerment par les talons et corsets chez Dior

Talons et corsets, ces pièces contraignantes dont les femmes ont mis des siècles à se libérer, reviennent en force pour leur donner du pouvoir dans la collection de Dior inspirée par Catherine de Médicis, présentée mardi à Paris dans une ambiance baroque.

« L’idée qui m’amusait, c’est qu’il y a des éléments dans les vêtements qui servent à construire un imaginaire régalien », raconte à l’AFP l’Italienne Maria Grazia Chiuri, directrice artistique des collections féminines de Dior.

Féministe, elle détourne ces éléments qu’on n’aurait jamais associés à son univers créatif pour ce « power dressing ironique », moderne et fonctionnel malgré les références historiques.

« Je ne l’ai pas fait dans le passé et je suis satisfaite parce que la référence vient de Catherine de Médicis », explique-t-elle.

De petite taille, Catherine de Médicis, cette Italienne arrivée à la cour de France en 1533, a été la première à utiliser les compensés pour être plus grande et a structuré sa silhouette pour s’imposer.

Chez Maria Grazia Chiuri, le corset qui a une forme quasi géométrique n’est pas intégré et devient « un objet avec lequel on joue pour se faire plaisir »: on peut le porter sur un T-shirt ou une chemise et on n’a pas besoin d’aide pour l’enfiler.

Les robes qui évoquent des paniers, s’adaptent au corps avec des bandes réglables qui leur apportent une dimension « fonctionnelle » indissociable du « power dressing », ce courant vestimentaire féminin destiné à faire preuve d’autorité, apparu dans les années 1970 et ayant connu son apogée dans les années 1980.

La guêpière tantôt cachée, tantôt manifeste esquisse une silhouette sensuelle, rappelant les larges jupes portées à la cour de Catherine de Médicis.

La collection abonde en broderie et dentelles, chères à cette aristocrate qui les avaient imposées aux manufactures royales françaises.

Invitant aux déambulations urbaines, l’un des imprimés-phare de la collection vient d’un foulard de l’époque de Christian Dior qui représente un fragment du plan de Paris autour de l’avenue Montaigne où la maison s’est développée.

Le défilé est accompagné d’un spectacle de danse par le duo néerlandais Imre et Marne van Opstal, soeur et frère qui explorent dans leur chorégraphie les limites du corps et de l’esprit.

La mise en scène pour présenter la collection de prêt-à-porter printemps-été 2023 se veut aussi une « fête baroque » comme on les organisait dans les grandes villes pendant les périodes de transition, somptueuses et théâtrales mais traversées par une inquiétude diffuse.

« Dans ce moment historique lourd, la mode est le seul territoire où on peut encore jouer, c’est ce que j’ai voulu faire en ce moment. La situation est tragique, il faut trouver des motivations pour travailler », souligne Maria Grazia Chiuri.

Le défilé se déroule dans un pavillon transformé en grotte dans le Jardin des Tuileries où Catherine de Médicis organisait des fêtes. « A l’époque les jardins baroques, c’était les espaces qui étaient hors de contrôle par rapport au palais qui, au contraire, était rigide et codifié », déclare à l’AFP l’artiste française Eva Jospin qui a sculpté cette grotte en strates de carton, son matériau de prédilection, « un déchet qu’on magnifie ».

« Il y a une grande liberté dans cette façon d’envisager la création, l’idée de créer son propre monde. Quand on traverse des temps difficiles, créer son propre monde est une ressource énorme dans lequel nous pouvons tous puiser », conclut-elle.