H&M annonce la fin de la marque Cheap Monday

"Le secteur de la mode traverse une période de mutation profonde résultant de la numérisation en cours. Dans le même temps, les travaux de transformation du groupe H&M se poursuivent à un rythme soutenu, la société définissant ses priorités et se concentrant sur son coeur de métier. Cheap Monday a un modèle commercial traditionnel de vente en gros, un modèle qui a été confronté à des défis majeurs en raison de l'évolution du secteur. Il existe depuis longtemps une tendance négative dans les ventes et les bénéfices de Cheap Monday. Le groupe H&M a donc l'intention de fermer Cheap Monday", a déclaré la maison-mère dans un communiqué.

Cheap Monday, marque suédoise fondée en 2000 par un le duo Örjan Andersson et Adam Friberg est la grande soeur de Weekday. Elle s'est surtout fait connaître pour ses jeans, notamment slim. Basée à Tranås et Stockholm, la marque emploie près de 80 personnes, qui seront, selon le communiqué du groupe, accompagnés "dans la transition vers un nouveau challenge à l'intérieur ou hors du groupe".

Mais H&M a souhaité ne pas laisser ternir l'image de sa vitalité économique par cette suppression, en déclarant "voir de très belles opportunités et un grand potentiel pour toutes les autres marques de son pôle New Business, qui se développe de manière positive à la fois en ligne et dans le réseau physique". Ce pôle New Business comprend notamment COS, Monki, & Other Stories ou encore Arket.