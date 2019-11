L'ex-punk britannique Ian Griffiths dirige la griffe italienne Max Mara depuis plus de trois décennies. Et garde en tête son passé contestataire, preuve en est son dernier défilé Croisière, à Berlin. "Une déclaration politique", dit-il. Un enfant terrible dans une maison classique: contre toute attente, le désordre est sublime.

Partout où il passe, une définition le suit aux basques: "Le plus influent des créateurs dont vous n'avez encore jamais entendu parler." Dans chaque interview, chaque rencontre, chaque coulisse, c'est à peu près la même rengaine. "Cela me colle à la peau, observe l'intéressé en riant. Mais peu importe, je ne me suis pas lancé dans la mode pour devenir célèbre." Il n'a pas de page sur Wikipedia, à peine 5500 abonnés sur Instagram et, il y a encore deux ans, son nom n'était connu que de quelques initiés. Contrairement à d'autres poids lourds du calendrier de la mode milanais, Max Mara, son employeur depuis trente-deux ans, a toujours préféré que ses talents créatifs restent en retrait pour mieux laisser parler les collections.

...