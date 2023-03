Jean Paul Gaultier se revend mieux que jamais en mode vintage

Les créations vintage de Jean Paul Gaultier sont à nouveau au goût du jour, tellement que l’essor de leur valeur de revente ferait (presque) passer l’inflation actuelle pour pas si spectaculaire que ça.

Jean Paul Gaultier a beau avoir remisé ses ciseaux textiles il y a trois ans déjà, il est toujours à la pointe de la tendance, et c’est à qui arborera la pièce vintage la plus rare sur le tapis rouge. Des sœurs Hadid au clan Kardashian, en passant par Beyoncé et Rihanna, enceinte et corsetée, le JPG vintage est partout. Une popularité qui est un hommage au talent de l’enfant terrible de la mode, mais aussi le résultat d’un parfait concours de circonstances.

View this post on Instagram A post shared by Curated by tonia (@curatedbytonia)

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

C’est que l’heure est au vintage et à la mode responsable, tant auprès du grand public que chez les célébrités, qui ont compris que ce qui est rare est encore plus précieux que ce qui est coûteux. Qui plus est dans le cas d’un créateur comme Gaultier, synonyme de nombre de pièces iconiques, du corset pointu de Madonna à la marinière revisitée. Une allure reconnaissable entre mille qui a fait de lui une icône pop à part entière.

Lire aussi : Retour en images sur la carrière de Jean Paul Gaultier

«En 35 ans de carrière, il a tout fait. Il a conçu tellement de choses que vous pouvez facilement en remplir une garde-robe entière, ce qui le rend d’autant plus intéressant», affirme Leon Teke, de la boutique Instagram vintage Copmeifyoucan. Une place de choix pour assister au retour en force du Français: «L’an dernier, j’ai trouvé trois doudounes de ma collection préférée, automne-hiver 2002. En un an seulement, leur valeur a triplé: alors que j’ai vendu la première à 400 euros, la troisième est partie à 1 200 euros.»

Pour vous offrir une blouse vintage de la collection Maille, comptez 500 euros tandis que le prix des robes s’envole. Signe des temps: la marque Jean Paul Gaultier elle-même s’est mise à proposer des rééditions. De quoi récolter comme il se doit le succès renouvelé de ses créations millésimées. Bon plan pour les fans: une réédition d’un haut imprimé à pois de la collection Cyber coûte aujourd’hui 320 euros, soit bien moins que son équivalent d’occasion.

N’en déplaise à Leon Teke, pour qui ces rééditions ne sont rien d’autre qu’un «moyen efficace de faire un profit rapide». Un avis que seconde Liezl Vervloet, de la boutique vintage Pomchi.li, regrettant que les hype masquent l’univers complexe de son créateur préféré. «Autant je serais prête à payer des centaines d’euros pour la version vintage, autant une réédition n’en vaut pas la peine, parce qu’il lui manque l’histoire et le style. Jean Paul Gaultier jouait sur la superposition, la combinaison de tissus et de formes. On perd tout cela quand un influenceur porte une pièce à la mode sur un jeans.» C’est que le style, lui, ne s’achète pas…