La chasse aux oeufs façon Mosaert est ouverte

Le label créatif Mosaert, anagramme de Stromae, lancera ce mercredi 3 avril à 17 heures précises une mini-collection de Pâques disponible en quantité extrêmement limitée. Son design rend hommage aux mythiques oeufs de Fabergé.

Attention, collector en vue! Comme chaque fois qu'il propose une mini-collection - la dernière est sortie pour Noël -, le collectif Mosaert à la tête duquel on retrouve Paul Van Haver, alias Stromae, et sa femme Coralie Barbier, voit son stock épuisé en moins de deux! Cette fois, le label a imaginé deux pièces: une paire de chaussettes fleuries et un tee-shirt arborant un oeuf géant inspiré par le travail de l'orfèvre Pierre-Karl Fabergé.

...