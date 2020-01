Karl Lagerfeld a tiré sa révérence, Sonia Rykiel, la griffe, disparu à jamais de Saint-Germain-des-Prés, et Martin Margiela, la boutique, quitté Bruxelles.

C'est peut-être un détail pour vous mais cela veut dire beaucoup pour la fashion sphère, et l'industrie y afférente. Car ces trois évanescences marquent la fin d'une ère - celle d'un créateur démiurge qui présida aux destinées de Fendi, de la maison à son nom et de Chanel durant plus de trois décennies ; celle d'une époque où le prêt-à-porter était descendu dans la rue tout de maille vêtu se nourrissant de la belle jeunesse soixante-huitarde ; celle de l'aura ...