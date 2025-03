La flamboyante Donatella quitte la direction artistique de Versace

Une page se tourne: Donatella Versace va céder la direction artistique de la maison milanaise cofondée par son frère Gianni, qu’elle dirige depuis 28 ans, à Dario Vitale, qui arrive de chez Miu Miu, a annoncé jeudi le propriétaire de la marque, Capri Holdings.

« La directrice artistique Donatella Versace deviendra l’ambassadrice en chef de la marque à partir du 1er avril 2025 », a précisé le groupe dans un communiqué, précisant que M. Vitale prendra ses fonctions de directeur artistique à la même date. « Ce fut le plus grand honneur de ma vie que de perpétuer l’héritage de mon frère Gianni. Il était le véritable génie, mais j’espère avoir un peu de son esprit et de sa ténacité », a affirmé Donatella Versace, 69 ans, citée par le communiqué.

Héritage unique

A son nouveau poste, cette figure haute en couleurs, immédiatement reconnaissable avec ses cheveux blond platine, supervisera les activités philanthropiques de la marque, dont le symbole est une tête de Méduse. Ce remaniement survient alors que les spéculations vont bon train sur un rachat de la maison cofondée en 1978 par Gianni Versace, auquel Donatella avait succédé après son assassinat à Miami Beach en 1997, par son rival milanais Prada, un groupe dont fait partie Miu Miu. Ce rachat mettrait fin au contrôle de la famille Versace sur la direction artistique de la marque, réputée pour ses tenues ostentatoires et dénudées destinées à la jet-set.

Dario Vitale œuvre depuis plusieurs années chez Miu Miu, dont il a été promu directeur du design en 2023, permettant à cette petite sœur rebelle de la marque Prada de réaliser une année record en 2024. Miu Miu, qui cible une clientèle plus jeune, a été fondée en 1993 par la styliste Miuccia Prada, petite-fille du fondateur du groupe.

Versace, qui possède 230 boutiques en nom propre à travers le monde, dispose d’un « héritage unique qui a traversé les décennies et a façonné l’histoire de la mode », a réagi M. Vitale, dont le nom avait été cité pour succéder chez Gucci à Sabato de Sarno, débarqué après seulement deux ans.

« Talent rare »

« Versace est ce qu’elle est aujourd’hui grâce à Donatella Versace et à la passion qu’elle a apportée à son rôle chaque jour pendant près de trente ans. Les valeurs universelles qu’elle défend et son amour pour la créativité sans compromis ont ancré Versace bien au-delà d’une marque ou d’une entreprise », a commenté pour sa part le directeur général Emmanuel Gintzburger. Quant à son successeur, c’est « un talent rare, qui respecte profondément l’essence et les valeurs de Versace et comprend clairement son potentiel de croissance « , a-t-il ajouté, se disant « convaincu que son expérience et sa vision apporteront une nouvelle perspective à la marque ».

L’agence Bloomberg a rapporté au début du mois que Capri Holdings, également propriétaire de Jimmy Choo et Michael Kors, demandait près de 1,5 milliard d’euros pour céder Versace, qui lui appartient depuis 2018.

Quelques jours après le sortie de cette information, le président et directeur exécutif de Prada, Patrizio Bertelli, également mari de Miuccia Prada, s’est déclaré « très prudent » quant à un éventuel rachat de Versace par son groupe. « Je suis très prudent à ce sujet, la priorité est de se concentrer sur le développement de nos marques », avait-il fait valoir dans un entretien au quotidien italien La Repubblica. « Si des opportunités se présentent, nous les étudions, mais nous n’avons pas de calendrier précis », avait-il ajouté. « Un processus de concentration et de consolidation » du secteur de la mode en Italie serait « salutaire », selon lui.