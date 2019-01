La maison Lanvin recrute Bruno Sialelli, 31 ans, à la tête de sa direction artistique

Après le départ fracassant d'Alber Elbaz en octobre 2015, celui de Bouchra Jarrar après 16 mois, puis celui d'Olivier Lapidus après seulement deux saisons, et plus récemment celui du créateur néerlandais Lucas Ossendrijver, en charge des collection Homme, on peut dire que la maison Lanvin peine à se relancer sur les voies de la création. L'arrivée de Bruno Sialelli à sa direction artistique pourrait permettre de redresser la barrre de ce navire qui n'est autre que laplus ancienne maison de couture de France.

Bruno Sialelli est diplômé du Studio Berçot à Paris. Avant de rejoindre les rangs de Lanvin, il occupait le poste de "design director" des lignes homme de Loewe, aux côtés de J.W. Anderson. Il avait auparavant évolué chez la Femme pour Balenciaga, mais aussi Acne et Paco Rabanne.

"Nous sommes ravis d'accueillir Bruno Sialelli en tant que nouveau directeur artistique de Lanvin", déclare Jean-Philippe Hecquet, directeur général de Lanvin, lui même ancien patron de Sandro, recruté fin août 2018. "Sa vision extraordinaire et très personnelle, son audace, sa culture, son énergie et sa capacité à réunir une équipe solide nous ont convaincus. J'ai hâte de découvrir les premières collections de Bruno qui ramèneront à la vie cette maison merveilleuse et unique, et qui sauront à nouveau émouvoir et passionner nos clients."

Le groupe Fosun, plus grand conglomérat privé de Chine continental, qui a repris la maison française l'an dernier, entend donc la relancer avec ce jeune designer.