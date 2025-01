Sac de princesse: la petite histoire du sac à main Lady Dior

Derrière chaque objet iconique se cache une saga créative. Zoom sur le le Lady Dior, nommé comme tel en l’honneur de la princesse.

200.000. C’est le nombre de sacs à main Lady Dior qui ont été vendus dans les deux ans qui ont suivi son lancement en 1995. En 2025, le précieux est toujours l’un des sacs les plus populaires de la maison de couture française. Si vous tapez «Lady Dior» sur Google, vous comprendrez tout de suite pourquoi. Outre les nombreuses variantes proposées aujourd’hui, les centaines de photos de la princesse Diana avec ce sac sont légion. Lady Di le portait presque quotidiennement.

A l’époque, le créateur italien, Gianfranco Ferré, travaille depuis plusieurs années pour Dior, à Paris, lorsqu’il le dessine. Il s’inspire du cannage, un motif classique imaginé par Christian Dior, un clin d’œil aux chaises en rotin sur lesquelles il faisait asseoir ses invités lors de ses premiers défilés. Ferré s’en tient à un design minimaliste: un corps solide et carré, des poignées rondes et quatre breloques dorées portant l’inscription «Dior». Le sac est, dans un premier temps, nommé «Le Chouchou».

Sa grande percée est inattendue et on la doit à Bernadette Chirac. En 1995, alors Première dame, elle a besoin d’un cadeau pour la princesse Diana qui visite Paris à l’occasion de l’ouverture d’une exposition sur Cézanne. Dior est chargé de fournir un «Chouchou» inédit, et c’est ainsi que le sac fait ses débuts à l’international, bien au-delà des ateliers de l’avenue Montaigne. La princesse du peuple s’avère une grande fan et commande le sac en plusieurs versions.

‘effet est énorme: l’accessoire se vend en un rien de temps et les ateliers ont du mal à répondre à la demande. Par la suite, il est rebaptisé Lady Dior. Dès ses débuts, il subit de nombreuses métamorphoses: nouvelles couleurs, tailles et matières, du velours, de la soie mais aussi, pour sa dernière édition, des anneaux en métal et des perles. Chaque année, sous la bannière Lady Dior Art, Dior invite des artistes à exprimer leur vision du sac. Pourtant, la variante noire originale avec des détails dorés reste l’iconique. Un classique intemporel qui résiste à l’épreuve du temps. Un véritable chouchou.