Siré Kaba, la créatrice de la robe de la princesse Delphine qui a fait couler beaucoup d'encre le 21 juillet dernier, la propose à la vente dans le concept store bruxellois JOY UP.

Erratum Fashion, c'est le nom du label de Siré Kabba, 40 ans, originaire de Molenbeek. Lorsqu'elle a conçu une robe pour la princesse Delphine à l'occasion de la fête Nationale belge, elle est devenue virale. Cette robe est maintenant en vente dans un pop-up store à Bruxelles.

Au départ, Erratum Fashion n'était qu'une boutique en ligne. "J'ai quelques clients, mais à très petite échelle et uniquement sur rendez-vous", explique la créatrice de mode. Mais depuis la fête Nationale, mon monde a été chamboulé. Ma marque existe depuis cinq ans, mais on ne me découvre que maintenant. Je n'arrive toujours pas à y croire". Aujourd'hui, Siré est à la recherche d'un showroom permanent et souhaite développer son activité. La créatrice voit le pop-up dans la boutique JOY UP à Bruxelles, comme une étape. Elle y présente sa collection limitée au public. "C'est un énorme succès, je reçois beaucoup de réactions positives", dit-elle.

Siré Kaba, la créatrice de la robe de la princesse Delphine est présente dans le concept store bruxellois JOY UP. © Aylin Koksal

Que la robe de la Princesse Delphine y soit en vente est un vrai plus. "Mais ceux qui veulent en obtenir un exemplaire, doivent se dépêcher. J'ai conçu cette robe en nombre limité. Et dans des couleurs différentes à chaque fois", explique Siré. Le modèle porté par la Princesse Delphine se vend comme des petits pains. Alors dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde.

Aylin Koksal, Weekend Knack (Traduction: Ca.L)

Le pop-up shop JOY UP est ouvert jusqu'au 22 août dans la rue Ducale à Woluwe-Saint-Pierre.

