Kristen Stewart entretient avec Chanel un lien privilégié depuis plusieurs années. Et cette collaboration s'est encore renforcée à l'occasion du tournage du film Spencer, un biopic consacré à la princesse Diana, qui a longtemps porté des pièces de la griffe.

Les grandes maisons ont de tout temps noué des relations privilégiées avec des actrices. Hubert de Givenchy, déjà, habillait Audrey Hepburn à la ville mais aussi dans ses films. Kristen Stewart entretient avec Chanel un lien similaire depuis plusieurs années.

Karl Lagerfeld, l'homme qui murmurait à l'oreille de l'égérie Chanel, en 2015 © REUTERS

Et cette collaboration s'est encore renforcée à l'occasion du tournage du biopic du Chilien Pablo Larraín consacré à une période cruciale de la vie de la princesse Diana, elle-même fan de la griffe au double C.

Chanel a ainsi ouvert ses archives à Jacqueline Durran, la créatrice de costumes de Spencer, sorti sur nos écrans ce 15 décembre. On peut apercevoir au fil du long-métrage un manteau rouge en tweed Patrimoine de la collection automne-hiver 88-89, des robes en velours noir des automnes 83 et 88, ainsi que quantité d'accessoires vintage. Quant à la robe qui figure sur l'affiche, il s'agit d'une réplique d'un modèle haute couture printemps-été 88 qui deviendra une pièce maîtresse du film.

La réalisation de cette "doublure" a nécessité pas moins de 1 000 heures de travail dont 700 de broderie.

Spencer, en salle actuellement.

