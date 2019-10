Ancien combattant, incontournable de la Grande Boucle, emblème du rap français et star du grand écran, ce "bucket hat" transcende les clichés pour se faire flamboyant. Tout ce qu'il faut savoir pour adopter (ou pas) cette nouvelle icône du luxe.

Né au début du XXe siècle, il débarque sur les côtes normandes en 1944, vissé sur la tête des soldats de l'armée américaine venus libérer l'Hexagone. A l'époque, la population a pour habitude de baptiser ses sauveurs Robert, puis, Bob - diminutif affectueux dudit prénom. Au fur et à mesure, le couvre-chef informe, jusqu'alors appelé bucket hat (pour " chapeau seau "), finit par adopter le même patronyme. Et puisqu'il protège le crâne, la nuque, les oreilles et les yeux du soleil, le bob part, tout naturellement, à la conquête des plages. Puis, dès 1960, il devient l'objet publicitaire fétiche des caravanes du Tour de France. Dans l'imaginaire collecti...