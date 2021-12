Les équipes des boutiques Off-White des quatre coins du monde ont offert un hommage poétique à leur fondateur, VIrgil Abloh, disparu prématurément le 28 novembre dernier à l'âge de 41 ans.

Il y a huit jours s'éteignait Virgil Abloh, 41 ans, figure incontournable de la mode contemporaine. Les témoignages d'affection, de sympathie, de tristesse ont immédiatement inondé les réseaux sociaux, rappelant combien le quadragénaire avait marqué le monde de la création par son travail, mais aussi par sa personnalité d'une générosité peu commune.

Directeur artistique des collections Homme de Louis Vuitton depuis 2018, Abloh était aussi d'abord le fondateur en 2012 du label Off-White, sans doute la marque streetwear la plus désirable et désirée de ces dernières années.

Geste symbolique, à travers le globe, de Paris à Tokyo en passant par New York ou Milan, les boutiques de la marque ont décidé de remplacer les collections par des fleurs par milliers.

Off-White Paris © Capture d'écran Instagram

Un écho au défilé du printemps été 2020 à Paris où le podium avait été orné d'installations florales. Un geste poétique pour honorer la mémoire de ce visionnaire. Des compositions monumentales qui ont été partagées sur les réseaux sociaux des boutiques respectives, avec en commentaires des mots émouvants soulignant l'humanité d'un patron parti trop tôt.

"Dans un monde où la gentillesse est rare, où les hiérarchies pèsent encore et où la mode peut changer les règles, mais finit parfois par en créer de nouvelles, il y avait toi"

Tokyo © Capture d'écran Instagram

"Ta famille élargie a le coeur brisé. Tu vas nous manquer, Virgil. Tes propos nous ont constamment inspirés et nous ont donné le courage d'oser, de rêver, de créer. Tes messages WhatsApp, ton rire, ton âme pure nous manqueront. Nous t'aimons, Virgil"

Miami © Capture d'écran Instagram

(source Ancré)

