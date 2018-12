Le savoir-faire, meilleur pedigree pour les maisons de luxe

Le meilleur pedigree pour une maison de luxe ? Le savoir-faire, si difficile à imiter et à falsifier. D'autant plus qu'il s'inscrit dans le temps : le geste a toujours une temporalité particulière et ancre les objets dans la durée, leur qualité implique de facto qu'on peut les réparer, à l'heure du questionnement sur nos modes de consommation, tout ceci n'est plus anodin. Il permet également de créer un lien unique avec une clientèle prête à délier les cordons de sa bourse pour des m...