Le styliste belge Walter Van Beirendonck quitte son poste à l’Académie de mode d’Anvers

Le créateur de mode Walter Van Beirendonck prend officiellement sa retraite en tant que chef de département de l’Académie de la mode d’Anvers, selon la Gazet van Antwerpen.

Connu notramment pour être l’un des Six d’Anvers, Walter Van Beirendonck a débuté en 1985 en tant que chargé de cours à l’Académie de la mode d’Anvers et a pris la tête du département en 2007. Cette année, il assistera au célèbre défilé de mode de fin d’année pour la dernière fois en tant que chef de service. Celle-ci aura lieu les 3 et 4 juin au Waagnatie à Anvers.

« Mes adieux au département de la mode ne signifient pas que j’arrête mes autres travaux », a-t-il déclaré. « Mon label et tous mes autres projets vont continuer. J’ai encore beaucoup d’idées et de rêves à réaliser. »