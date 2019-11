A la tête de l'agence de mannequins The Movement Models, à Amsterdam, Robbie Baauw envisage l'idéal du mannequin bien loin du cliché de la top longiligne au teint clair. Démonstration en images.

Lorsque Robbie Baauw et Wietske Norbart lancent, il y a cinq ans, The Amazing Agency, un bureau d'événements proposant, au départ d'Amsterdam, des prestations d'artistes, ils reçoivent rapidement de nombreuses demandes pour des missions de mannequinat. Dans un premier temps, le duo préfère toutefois ignorer ce créneau qui ne les intéresse pas vraiment: "Nous savions à quel point le secteur de la mode peut être dur et nous n'avions aucune envie d'aller dire à de toutes jeunes filles qu'elles étaient un peu trop grosses", avouent-ils. A force d'être sollicités, ils décident fin...