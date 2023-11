Lili Schreiber (26 ans)

Styliste

Play for Today, c’était le titre de sa collection de fin d’études à La Cambre Mode(s) en 2021, et elle était colorée, sophistiquée et upcyclée. Lili Schreiber en a fait son mantra. Ses premiers pas l’ont menée chez Ester Manas, Louis Vuitton et Kenzo. Couronnée par le Most promising Graduate Award aux Belgian Fashion Awards (2021) et le prix OTB au prestigieux concours ITS (2022), elle œuvre désormais chez Lemaire à Paris.

