Bonne nouvelle: la lingerie n'a jamais été incarnée avec autant de diversité qu'aujourd'hui.

D'ailleurs, pour célébrer la Saint-Valentin, les marques ont décidé de mettre l'accent sur l'acceptation de soi - avec des...

D'ailleurs, pour célébrer la Saint-Valentin, les marques ont décidé de mettre l'accent sur l'acceptation de soi - avec des collections et autres capsules spéciales - et redéfinissent le "sexy" à des kilomètres des critères de beauté exclusifs. Etam prône l'amour propre au travers de pièces hautement confortables. Savage X Fenty (le label de Rihanna) invite Adam Selman pour sa toute première collaboration et, ensemble, ils déclarent leur flamme à toutes les femmes confiantes. De son côté, Intimissimi encourage les dames à affirmer leur côté séducteur en jouant, à fond, la carte du caché-dévoilé.WD & YB