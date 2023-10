« Je rêvais d’un manteau en teddy bleu »

Sa communauté en rêvait. C’est désormais chose faite. Ce 26 octobre la première collection mode de Lufy sort en boutique et sur le web. Une ligne cosywear toute à son image qui regroupe neuf pièces et deux accessoires. La jeune femme a travaillé plus d’un an sur ce projet, en soignant les moindres détails. Alors qu’on aurait pu s’attendre à une ligne aux couleurs de l’automne, Lufy crée la surprise en mettant à l’honneur ses couleurs favorites : du beige, du crème, du gris clair… mais aussi un bleu pastel qui assure-t-elle apportera une touche de peps.

« J’ai eu totalement carte blanche, nous confie-t-elle. Je me suis demandé ce que j’aimais porter pour me tenir chaud… même lorsque l’on baisse le thermostat de quelques degrés pour économiser l’énergie. Toutes les pièces de ces quatre looks sont réalisées dans des matières fluides qui ne se chiffonnent pas. »

Lorsque la marque LolaLiza l’a contactée, Lufy y a vu un signe du destin. « J’aimais l’idée de travailler avec une marque belge. Surtout que dans ce cas-ci, j’ai une vraie histoire personnelle avec elle puisque je faisais déjà du shopping dans leur boutique de Waterloo lorsque j’étais ado. Je l’ai vraiment vue grandir et évoluer. »

Lufy a tenu à ce que certaines pièces restent accessibles – on pense notamment à la casquette à 19,95 euros qui risque d’être très vite sold out – et que les vêtements soient les plus inclusifs possibles en proposant des taille allant du 36 au 50.

Son coup de coeur? « Le manteau en teddy bleu! C’est la première pièce qui j’ai créée. J’adore les manteaux en teddy mais je n’en trouvais nulle part dans cette couleur bleu pastel. J’en suis particulièrement fière ». Petit détail amusant pour les fans : sur certaines pièces, on retrouve un petit logo représentant des cornes de cerf : une référence à sa communauté que Lufy appelle souvent « mes petites biches »

Collection allant du 36 au 50, disponible en boutique à Bruxelles et en Wallonie et sur lolaliza.com