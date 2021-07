Trois ans après avoir recruté Virgil Abloh, 40 ans aujourd'hui, pour diriger Louis Vuitton, le groupe de Bernard Arnault fait main basse sur Off-White, la marque crée il y a 8 ans par ce chéri des millenials.

"LVMH détiendra 60% de la marque et M. Abloh 40%", précise le géant mondial du luxe, qui détient aussi les maisons Dior, Fendi ou Givenchy, et qui a annoncé lundi acquérir la marque italienne Etro. La transaction devrait être finalisée sous 60 jours, après l'approbation des autorités réglementaires.

Les deux partenaires vont aussi étendre leur collaboration. "Cet accord prévoit de s'appuyer sur l'expertise du groupe LVMH pour lancer ensemble de nouvelles marques mais également développer des partenariats avec des marques existantes dans différents secteurs, au-delà de celui de la mode. Les premières discussions sur ces sujets ont déjà démarré", annonce la société dans un communiqué.

En 2018, LVMH avait recruté ce styliste de 37 ans, américain d'origine ghanaéenne, DJ, diplômé en génie civil et en architecture, ex-conseiller de Kanye West et icône de la mode millenial et street wear pour diriger les collections homme de la prestigieuse maison Louis Vuitton. Il était à l'époque, et reste , l'un des seuls afro américain à la tête d'un label de mode.

Il confiait alors au New York Times : "Cette opportunité de bien réfléchir à ce à quoi va ressembler le prochain chapitre du design et du luxe chez une marque qui représente le sommet du luxe a toujours été un objectif dans mes rêves les plus fous. Et commencer par montrer à une jeune génération qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'être la personne à ce genre de poste est d'une modernité fantastique."

En 2013, il avait lancé sa marque homme et femme, baptisée Off-White, mêlant codes streetwear et inspirations plus "couture". Off-White est devenue en quelques saisons un véritable phénomène, déchaînant les passions, lançant des éditions limitées rapidement sold out. Les défilés très courus provoquant parfois même des bousculades dûes à l'enthousiasme, voire l'hystérie entourant sa tête pensante. Abloh a aussi collaboré avec Nike, revisitant ses modèles emblématiques, mais aussi avec Ikea, ou encore Moncler ou Jimmy Choo.

Off-White compte actuellement près de 56 boutiques, dont un flagship à Paris ouvert récemment.

