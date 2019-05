En quête de la tenue parfaite pour votre bal de promo? Mango sortira le 3 juin prochain une collection capsule de vêtements et d'accessoires inspirés par l'événement mode de la saison. Avec en pièce phare la robe portée par Sofia Sanchez de Betak, égérie de la marque espagnole.

Le prestigieux gala du MET - le Metropolitan Museum of Art, à New-York - est un peu à la mode ce que le Festival de Cannes est au cinéma: l'occasion pour les marques les plus prestigieuses de se lâcher sur tapis rouge et de faire preuve d'une créativité sans limite. Seule contrainte imposée: se laisser inspirer par le thème de l'exposition de l'année, en l'occurrence cette fois l'esthétique "camp", autrement dit des looks tantô...