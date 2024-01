Mère et fille derrière la marque de bijoux Wouters & Hendrix: « Quand je travaille, je vois ma mère comme une patronne ou collègue »

Leur nom de famille ne vous dira rien, mais de nombreuses filles suivent les traces de l’entreprise de mode prospère de leur maman. Marie Keller et sa maman Katrin Wouters, cofondatrice de la marque de bijoux Wouters & Hendrix, conçoivent désormais les collections ensemble.

Marie (28 ans): « Cela peut paraître étrange, mais quand je travaille, je ne la vois pas comme ma mère, mais plutôt comme une patronne ou une collègue. Le grand avantage, c‘est que nous nous comprenons souvent sans avoir à nous parler. Nous pouvons également être très honnêtes l‘une envers l‘autre, précisément parce que nous sommes de la même famille. En outre, j‘ai beaucoup de respect pour elle et je peux apprendre beaucoup de sa grande expérience.

Cependant, je n’envisage pas encore de me lancer seule dans cette aventure. Je n‘ai jamais eu l‘intention de rejoindre l’entreprise. Cela s‘est fait très progressivement. J’ai d’abord travaillé un jour par semaine sur la page Instagram. J’y ai ensuite consacré de plus en plus de temps, jusqu‘à ce que je fasse finalement partie de l‘équipe créative à temps plein.

Après des études dans la création de bijoux, j‘ai travaillé à Berlin et à Paris. Pendant un certain temps, j‘ai été l‘assistante de Stéphanie D’Heygere. J’ai collaboré pour sa propre marque, mais aussi pour les projets free-lance qu‘elle réalise pour Y/Project, A.P.C. et Courrèges. Cette expérience m‘a donné l’envie de faire des collaborations avec Wouters & Hendrix. En ayant d’abord été ailleurs avant de rejoindre l’entreprise de ma mère, je peux apporter plus de moi-même.

Ma génération porte des bijoux d‘une manière très différente de celle de ma maman. Son approche est beaucoup plus libre, même si les articles classiques, comme un collier de perles, restent branchés. De nombreux hommes adoptent également ce genre d’accessoires. Baloji en est un grand fan par exemple. Je veux montrer cette façon spontanée et personnelle de porter et de combiner les pièces dans nos séances photo et sur les médias sociaux. »

Katrin (61 ans): « Je n’ai jamais considéré mes enfants comme des successeurs potentiels. Ils ont toujours pu suivre leur propre voie. Pourtant, je travaille aujourd‘hui avec les trois, surtout avec Marie, qui a rejoint l‘entreprise il y a trois ans. Lisa est architecte et a conçu notre boutique d‘Amsterdam. Le plus jeune, Louis, est photographe et immortalise souvent nos créations.

Ce qui est unique chez Marie, c’est qu‘elle connaît parfaitement l’ADN de Wouters & Hendrix. Alors que d’autres nouveaux collègues doivent d‘abord parcourir les archives, elle se souvient de toutes les collections. Tout simplement parce qu’elle a grandi avec. Marie a vraiment apporté un nouveau souffle à Wouters & Hendrix. Grâce à cette dynamique, un nouveau public est séduit par notre label Nous le constatons chaque jour dans nos boutiques : les jeunes y sont de plus en plus nombreux. La marque a évolué, mais elle a conservé le caractère rebelle et inattendu avec lequel Karen et moi avons commencé en 1984, il y a exactement quarante ans. Tout au long de l‘année, nous allons célébrer l‘anniversaire de Wouters & Hendrix.»

