Meryll Rogge (39 ans)

Créatrice de mode

Ancienne étudiante de l‘Académie de mode d‘Anvers, Meryll Rogge a travaillé pendant sept ans à New York en tant que styliste pour la ligne féminine de Marc Jacobs après son bac, puis quatre ans en tant que responsable de la conception féminine chez Dries Van Noten.

A l‘automne 2020, elle a présenté à Paris sa première collection de vêtements Femme. Les boutiques internationales et les magasins en ligne apprécient l‘énergie juvénile et les trompe-l‘œil surréalistes des collections de Rogge, ainsi que la façon dont elle flirte entre l‘ultra-masculin et la sensualité féminine.



meryllrogge.com