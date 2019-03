Mode et podcasts: le luxe sur écoute

Si depuis 2015, le podcast natif connaît un fort engouement outre-Atlantique, il n'est en rien révolutionnaire. Historiquement l'un des premiers formats transmis par le média hertzien, le feuilleton radiophonique - comme on l'appelait jadis - opère aujourd'hui son grand retour sur le Vieux Continent. Ecouteurs dans les oreilles ou casque vissé sur la tête, de plus en plus d'auditeurs se laissent séduire par sa formule. Les labels de luxe, habituellement précurseurs, se sont précipités à s'y essayer. En février dernier, Hermès sortait ainsi Le Faubourg des Rêves, une série de neufs épisodes amenant à parcourir les coulisses de sa boutique historique du 24, rue du Faubourg-Saint-Honoré à travers la rencontre de certains de ses protagonistes: directeur artistique, vendeuse en magasin, dessinateur, mais aussi cuisinière et maître ouvrier jardinier.

...