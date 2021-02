Une année passée à télétravailler laisse des traces, et la planète mode n'y échappe pas...

Ce mot sera donc sur toutes les lèvres en 2021: "athflow", contraction d'athleisure et flow, soit ce style vestimentaire combinant du sportswear et des tenues plus chics.

"assez pro pour le bureau, assez Stretch pour le tapis de yoga, et assez confortable pour le canapé"

La recherche de hauts soyeux, de pantalons fluides et de survêtements confortables (mais tendance) a été repérée par Pinterest dans les données de 400 millions d'utilisateurs. La plate-forme décrit cette façon de s'habiller comme étant "assez pro pour le bureau, assez Stretch pour le tapis de yoga, et assez confortable pour le canapé".

Un mix de luxe et de facilité, d'oversized et d'élégance. Puisque la frontière entre le travail et la maison tend de plus en plus à disparaître, l'athflow offre désormais une alternative à notre vestiaire du futur.

