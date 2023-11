Luxe à la belge: les 12 meilleures adresses mode en Belgique

Le goût du luxe à la belge passe évidemment par la mode. Voici 12 adresses devenues fameuses dans toute la Belgique (et même au-delà).

Ann Piron

Elle en a vu passer des mariées, Ann Piron, en plus de trente ans de création. Et pourtant, chaque rencontre est un nouveau coup de foudre pour cette couturière passionnée qui imagine des robes sur mesure dans le cadre chaleureux de la maison de maître qui abrite son domicile et son atelier. On vient ici pour sa renommée, on y revient pour la qualité du service, car Ann ne se contente pas de limiter ses talents aux tenues du jour J, elle offre ses services couture pour chaque occasion, avec le même enthousiasme, qu’il s’agisse de broder un fourreau digne d’une princesse ou d’ajuster du prêt-à-porter au corps de sa clientèle. La haute couture à des prix qui restent accessibles ? Oui, on le veut !



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

13, place Coronmeuse, à 4040 Liège. annpiron.com

Fanny Willem Artisan Bijoutier

C’est dans un écrin pensé en tandem avec son compagnon architecte que Fanny Willem façonne à la main ses bijoux de famille, créés pour accompagner leurs propriétaires à chaque occasion précieuse et pour être transmis de génération en génération. La jeune joaillière n’a pas seulement le don de transformer l’or et les pierres en poésie portable, mais aussi d’offrir un incroyable sentiment d’importance à chaque personne qui pousse la porte de son atelier. Et s’y voit accorder toute l’attention de la maîtresse des lieux, quel que soit le budget de la commande. Comble de l’exclusivité ? S’y offrir un bracelet éternel, soudé à même la peau par la créatrice, qui propose un éventail scintillant de chaînes parmi lesquelles

choisir.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

70, rue Pierreuse, à 4000 Liège. fnyw.be

Irina Khä

Prada, Balenciaga, Valentino, Margiela… La sélection de ce fleuron de la mode en Cité

ardente se lit comme un who’s who de la haute couture internationale. Et parce que des podiums à la rue, il y a parfois un (très) grand écart, l’équipe de cette boutique familiale, gérée de main de maître par deux générations de Lindenberg, propose les services de conseillers mode. Leur mission : guider la clientèle à travers les dernières collections et lui permettre d’élaborer un dressing « intelligent », entre basiques et pièces plus spectaculaires répondant « au rythme des saisons et des cycles incontournables de la mode ». L’élégance ne s’achète pas, mais la garantie de ne pas commettre de faute de goût, bien.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

12, rue du Pot d’Or, à 4000 Liège, irina-kha.com

Cachemire Coton Soie

Elle n’a pas attendu que le quiet luxury soit à la mode pour le prôner. Cela fait trente-trois ans que Sophie Helsmoortel partage sa philosophie du less is more et son raffinement sans faille. Dans sa boutique bruxelloise, Cachemire Coton Soie, il est question de matières nobles et d’élégance transversale, incarnée notamment dans sa ligne maison de cardigans en cachemire made in Italy. Comme elle a du métier et

l’amour des belles choses, elle propose, à celles qui auraient peur de mal faire, un service de soin et nettoyage doux pour tous ces cachemires précieux. Et pour celles qui n’ont « plus rien à se mettre », une séance de « fashion consultancy & curating » durant laquelle elle les accompagne dans leur dressing pour le trier, l’alléger et assembler les justes silhouettes faites d’intemporalité.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

53, rue Franz Merjay, à 1050 Bruxelles. cachemirecotonsoie.com

Calzoleria Vito Antivigilia

Vito Antivigilia n‘est pas un créateur de chaussures comme les autres. Il conçoit et fabrique, à la main, des souliers sur mesure dans les cuirs les plus fins. Comme les anciens cordonniers italiens. Environ 40 heures de travail, et au minimum 1 300 euros, sont nécessaires pour réaliser une seule paire, c’est dire la minutie de l’ouvrage. Outre la confection, l’intéressé effectue aussi des réparations ordinaires dans son atelier d’Anvers, ce qui permet de redonner un nouveau souffle à un ancien modèle, pour une fraction du prix.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

59, Verbondstraat, à 2000 Anvers.

Carine Gilson

Cela ressemble à un boudoir, et c’en est un, il a les couleurs de Carine Gilson – son cœur est de dentelle et sa lingerie, follement raffinée. Le beige et le doré se fondent en douceur dans cette toute nouvelle boutique entièrement pensée par la créatrice qui y a emménagé en septembre dernier. Depuis plus de trois décennies, forte de son atelier bruxellois au savoir-faire exceptionnel, elle ne cesse d’inventer des parures faites de soie et d’incrustation de dentelle, fidèle à sa signature. Forcément, avec un tel niveau d’exigence et d’artisanat, elle propose une lingerie sur

mesure, avec service 5-étoiles – essayage, conseils personnalisés, choix d’étoffes exclusives. Cette saison, on aime le Tulle illusion, le nude et le bleu glacier qui composent une lingerie d’inspiration rétro amoureusement cousue à la main et tout simplement magnifique.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

65B, rue de Namur, à 1000 Bruxelles. carinegilson.com

La maison de maîtres

Ici, on fait du sur-mesure dans les règles de l’art et on suit l’exemple des maîtres napolitains dont les créations sont « réputées pour leur légèreté et leur liberté de mouvement », nous glisse-t-on. Dans cette idée, Yves et Alain vous accueillent et vous accompagnent dans la création de votre costume. Mesures, mais aussi analyse de la posture et du profil de la personne permettent de créer le vêtement qui répond parfaitement au besoin du client. Avec pour résultat un patron quasiment unique. De plus, pour les grandes occasions, un service de location de costume est également disponible. Parfait pour épater la galerie sans trop débourser. Et pour être beau de la tête aux pieds, pourquoi ne pas s’offrir les services du maître-cireur qui met au point des patines uniques ? On nous glisse dans

l’oreillette qu’un service de restauration de souliers serait également dans les cartons.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

12, place Stéphanie, à 1050 Bruxelles. lamaisondemaitres.be

Labellov

Les marques de luxe vous fascinent ? Alors vous connaissez sans doute déjà Labellov, le paradis des amateurs de sacs de créateurs d’occasion. Vous pouvez y acheter Chanel, Hermès et Delvaux, entre autres, à des prix réduits, sans devoir faire de compromis sur le service. Et si vous souhaitez mettre en vente votre propre sac griffé, vous serez également choyé. La boutique s‘occupe de tout, des photos à l’expédition. Et un service d’enlèvement est organisé pour ceux qui ne peuvent pas se rendre sur place. L’enseigne a récemment vendu « le sac le plus rare et le plus désirable au monde », un Hermès Himalayan Kelly, à un client de Hong Kong.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

15, Verlatstraat, à 2000 Anvers. labellov.com



La Maison Dupuis

Cela fait maintenant septante ans que La Maison Dupuis fait le bonheur des hommes avec sa sélection de vêtements haut de gamme issus des plus grandes griffes du moment. Arte, Canada Goose, Ami, Isabel

Marant, Drôle de Monsieur, il y en a pour tous les goûts dans cette institution du pays noir. Forte d’une équipe compétente, aux

petits soins et loin d’être avare en conseils, cette boutique de luxe propose également un service ce création de costume sur mesure ultracomplet. Du complet 9-5 au smoking, en passant par un ensemble plus décontracté, vous trouverez à coup sûr votre bonheur.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

65, boulevard Joseph Tirou, à 6000 Charleroi. dupuischarleroi.be

Maison De Greef

Depuis qu’il a pris la succession de la Maison De Greef dans les années 90, le maître joaillier Arnaud Wittmann n’a eu de cesse de concevoir des pièces uniques réussissant le pari de suivre les tendances tout en restant intemporelles. Une intemporalité cultivée également par le biais de Metamorphosis, un service pensé par la Maison pour offrir un nouveau souffle aux bijoux dont les propriétaires ont envie d’écrire un chapitre dans l’air du temps. Et parce que le temps est aussi une forme de luxe, la vénérable joaillerie, présente à Bruxelles et à Knokke, propose également un service (gracieusement offert)

de chauffeur privé pour réceptionner réparations et achats directement chez soi.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

24-28, rue au Beurre, à 1000 Bruxelles et 179, Kunstlaan, à 8300 Knokke-Heist. maisondegreef.com

Sorry We’re Closed

Pour trouver la perle rare, poussez la porte de cette galerie d’art qui depuis 2021 a trouvé place dans une maison de maître du XIXe siècle au Sablon et qui fut fondée par Sébastien Janssen en 2008. D’emblée, il s’est « concentré sur les artistes en milieu de carrière et émergents de Belgique et de l’étranger ». Voilà pourquoi il a toujours eu à cœur de mettre sur pied des projets spéciaux comme l’édition de ces bijoux d’artistes

signés Eric Croes (né en 1978 à La Louvière, vit et travaille à Bruxelles). Gnosis et

Peanut, pendentifs en or 23 carats en édition très limitée (6+3), ont été façonnés par les Ateliers Hugo, à Aix-en-Provence, qui furent les premiers à s’aventurer dans la réalisation de ces œuvres d’art portables et miniatures, aux côtés de Pablo Picasso.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

39, rue des Minimes, à 1000 Bruxelles. sorrywereclosed.com

Natan

Tout a commencé presque par hasard, c’était il y a quarante ans, un jeune architecte d’intérieur né à Ypres avait imaginé une robe pour sa belle-sœur qui se mariait et la noce joyeuse se demanda qui était le couturier qui avait si joliment dessiné cette toilette. Depuis, Edouard Vermeulen pour Natan est devenu Fournisseur de la Cour, grand ordonnateur des garde-robes des reines et des princesses et couturier de toutes celles qui poussent la porte de son Atelier II, à quelques rues de la maison mère de l’avenue Louise. Car chaque pièce de couture y est déclinable à l’infini sur demande, selon les étoffes, coupes et couleurs proposées et sur mesure. Avec essayages – la maison préconise deux à quatre séances –, avec échantillon et cartes de collection, gammes d’étoffes exclusives, première version en calicot… Du patron aux finitions, rien ici ne déroge aux règles traditionnelles de la couture.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Atelier II, 6, place Georges Brugmann, à 1050 Bruxelles. natan.be

Encore plus de bonnes adresses dans notre dossier Luxe sur-mesure à la belge: nos 40 meilleures adresses à Bruxelles et en Wallonie