Les amateurs - ou passionnés - de mode se donnent rendez-vous à Anvers du 8 au 12 juillet. Durant les cinq jours de ces Knack Weekend Designer Days, ce sont les créateurs belges eux-mêmes qui vendront les pièces de leurs collections passées, à prix doux. Voici la liste complète des participants.

Vous trouverez ci-dessous la liste des designers participants - par ordre alphabétique - à ces Designers Days, ainsi que toutes les informations pratiques pour y participer.

42/54

Du 8 au 11 juillet: 11h à 18h

Paiement en cash ou par bancontact

Adresse: Nationalestraat 25, 2000 Anvers

www.4254sport.com

A.F. VANDEVORST

Du 8 au 11 juillet: 10h-12h et 13h-17h

Paiement en cash ou par bancontact ou cartes de crédit

Adresse: Indiëstraat 8, 2000 Anvers

www.afvandevorst.com

ABELONE WILHELMS

Du 8 au 12 juillet

Mercredi au samedi: 11h-18h

Dimanche: 11h-17h

Paiement en cash ou par bancontact ou cartes de crédit

Adresse: Edo Collective, Lange Koepoortstraat 64, 2000 Anvers

www.abelonewilhelmsen.com

UN BUERMANS

9 et 11 juillet: 11h-18h

12 juillet: 10h-17h

Paiement en cash ou par bancontact

Adresse: Everdijstraat 20, 2000 Anvers

www.anbuermans.be

ANN DEMEULEMEESTER

Du 6 au 12 juillet

Lundi au vendredi: 10h-19h

Samedi et dimanche: 10h-17h

Paiement en cash ou par bancontact ou cartes de crédit

Adresse: Urban City, Ankerrui 9, 2000 Anvers

www.anndemeulemeester.com

ANNEMIE VERBEKE

Du 8 au 11 juillet: 11h - 18h

Paiement en cash ou par bancontact ou cartes de crédit

Adresse: Mechelsesteenweg 192, 2018 Anvers

www.annemieverbeke.be

ARTE ANTWERP

Du 8 au 12 juillet: 11h - 18h

Paiement en cash.

Adresse: Steenhouwersvest 25, 2000 Anvers

arte-antwerp.com

ATELIER MINIMALIST

Du 8 au 12 juillet

Mercredi au samedi: 11h-18h

Dimanche: 11h-17h

Paiement en cash ou par bancontact ou cartes de crédit

Adresse: Edo Collective, Lange Koepoortstraat 64, 2000 Anvers

www.atelierminimalist.be

BENBEN ANVERS

Du 8 au 12 juillet: 10h30 - 18h30

Paiement en cash ou par bancontact ou cartes de crédit

Adresse: Kloosterstraat 23, 2000 Anvers

www.benbenantwerp.be

BINÔCHE

Vendredi 10 juillet: 9h - 17h30

Samedi 10 et dimanche 11 juillet: 10h - 17h

Paiement en cash

Adresse: Wetstraat 67, 2060 Anvers

www.binôche.be

CAROLINE BOSMANS

Du 8 au 11 juillet: 11h - 18h

Paiement en cash ou par bancontact ou cartes de crédit

Adresse: Nationalestraat 25, 2000 Anvers

carolinebosmans.com

CAPARA

Du 8 au 11 juillet: 11h - 19h

Paiement en cash

Adresse: Kleine Markt 7, 2000 Anvers

CEDRIC JACQUEMYN

Du 8 au 12 juillet: 12h - 18h

Paiement en cash ou par bancontact ou cartes de crédit

Adresse: Gijzelaarsstraat 29, 2000 Anvers

www.cedricjacquemyn.be

CHARLOTTE PRINGELS

Du 8 au 12 juillet: 10h-18h

Paiement en cash ou par bancontact

Adresse: Oude Koornmarkt 26, 2000 Anvers

www.charlottepringels.com

CHRISTIAN WIJNANTS

Du 7 au 12 juillet: 10h - 19h

Paiement en cash ou par bancontact ou cartes de crédit

Adresse: Hopland 47, 2000 Anvers

www.christianwijnants.com

CLEF ANTWERP

Du 8 au 12 juillet

Mercredi au samedi: 11h-18h

Dimanche: 11h-17h

Paiement en cash ou par bancontact ou cartes de crédit

Adresse: Edo Collective, Lange Koepoortstraat 64, 2000 Anvers

www.clefantwerp.com

DANIEL ANDRESEN

Du 8 au 12 juillet: 12h-18h

Paiement en cash ou par bancontact

Adresse: Provinciestraat 114, 2018 Anvers

www.danielandresen.com

DRIES VAN NOTEN

Du 8 au 12 juillet

Lundi, mercredi, samedi et dimanche: 9h - 18h

Mardi et jeudi: 11h - 20h

Paiement en cash ou par bancontact ou cartes de crédit

Passage sur rendez-vous, le lien pour vous inscrire à suivre.

Adresse: Het Loodswezen, Tavernierkaai 3, 2000 Anvers

www.driesvannoten.com

ELLEN VERBEEK

Du 8 au 12 juillet: 11h - 18h

Paiement en cash

Adresse: Bredestraat 18, 2000 Anvers

www.ellenverbeek.com

EVA MARY

Du 8 au 12 juillet

Mercredi au samedi: 11h - 18h

Dimanche: 11h - 17h

Paiement en cash ou par bancontact ou cartes de crédit

Adresse: Edo Collective, Lange Koepoortstraat 64, 2000 Anvers

www.evamaria.me

FACON JACMIN

Du 8 au 11 juillet: 10h30 - 18h

Paiement en cash ou par bancontact

Adresse: Kammenstraat 58, 2000 Anvers

www.faconjacmin.com

FRANKLY

Du 8 au 12 juillet

Mercredi: 12h - 18h

Du jeudi au samedi: 10h - 18h

Dimanche: 12 h - 18 h

Paiement en cash ou par bancontact ou cartes de crédit

Adresse: Kloosterstraat 82, 2000 Anvers

www.frankly.be

HAIDER ACKERMANN

Du 6 au 12 juillet

Lundi au vendredi: 10h - 19h

Samedi et dimanche: 10h - 17h

Paiement en cash ou par bancontact ou cartes de crédit

Adresse: Urban City, Ankerrui 9, 2000 Anvers

www.haiderackermann.com

HANNE BEUTELS

Du 8 au 12 juillet

Mercredi au samedi: 11h - 18h

Dimanche: 11h - 17h

Paiement en cash ou par bancontact ou cartes de crédit

Adresse: Edo Collective, Lange Koepoortstraat 64, 2000 Anvers

www.hannebeutels.com

HELDEN

Du 8 au 12 juillet: 11h - 18h

Paiement en cash ou par bancontact ou cartes de crédit

Adresse: Steenhouwersvest 25, 2000 Anvers

www.helderantwerp.com

IDA & VOLTA

Du 8 au 12 juillet

Mercredi au samedi: 11h - 18h

Dimanche: 11h - 17h

Paiement en cash ou par bancontact ou cartes de crédit

Adresse: Edo Collective, Lange Koepoortstraat 64, 2000 Anvers

www.idavolta.eu

JAN-JAN VAN ESSCHE

Du 8 au 12 juillet: 12h - 18h30

Paiement en cash ou par bancontact ou cartes de crédit

Adresse: Dambruggestraat 48, 2060 Anvers

www.janjanvanessche.com

JOSIEN BAETENS

Du 8 au 12 juillet

Mercredi au samedi: 11h - 18h

Dimanche: 11h - 17h

Paiement en cash ou par bancontact ou cartes de crédit

Adresse: Edo Collective, Lange Koepoortstraat 64, 2000 Anvers

www.josienbaetens.com

JOHNY

Du 8 au 12 juillet: 11h - 18h

Paiement en cash ou par bancontact ou cartes de crédit

Adresse : Steenhouwersvest 25, 2000 Anvers

www.wearejohny.com

JUDITH

Du 8 au 11 juillet: 12h - 18h

VPaiement en cash ou par bancontact

Adresse: Everdijstraat 30, 2000 Anvers

www.judithlingerie.com

KAAI

Du 8 au 11 juillet: 11h à 18h

Paiement par bancontact ou cartes de crédit

Adresse: Nationalestraat 91, 2000 Anvers

shop.kaai.eu

KLAAR DEVILLE

Du 8 au 12 juillet: 11h - 18h

Paiement en cash

Adresse: Bredestraat 19, 2000 Anvers

www.atelierdeville.be

KSTMIZED

Du 8 au 12 juillet

Mercredi au samedi: 11h - 18h

Dimanche: 11h - 17h

Paiement en cash ou par bancontact ou cartes de crédit

Adresse: Edo Collective, Lange Koepoortstraat 64, 2000 Anvers

www.kstmized.be

LA FILLE D'O

Du 8 au 11 juillet: 10h - 18h

Paiement en cash ou par bancontact ou cartes de crédit

Adresse: Kasteelpleinstraat 64, 2000 Anvers

www.lafilledo.com

LABELLOV

Du 8 au 10 juillet: 10h - 16h

Paiement en cash ou par bancontact ou cartes de crédit

Adresse: Verlatstraat 15, 2000 Anvers

www.labellov.com

LABELS INC

Du 8 au 11 juillet: 11h - 18h

Paiement en cash ou par bancontact ou cartes de crédit

Adresse: Nationalestraat 95 2000 Anvers

www.labelsinc.be

LEO

Du 10 au 12 juillet: 10h - 18h

Paiement en cash uniquement

Adresse: Baron Dhanislaan 17, 2000 Anvers

www.leo-official.com

LES BELGES

Du 8 au 12 juillet

Il s'agit d'une vente en ligne. Avec le code DESINGERDAYS, vous bénéficiez d'une remise de 20%.

www.lesbelges.com

LES HOMMES

Du 6 au 12 juillet

Lundi au mercredi: 14 h - 19 h

Du jeudi au vendredi: de 14 h à 20 h

Dimanche: 11h - 19h

Paiement en cash ou par bancontact ou cartes de crédit

Adresse: Hopland 6, 2000 Anvers

www.leshommes.com

LESVRAIESFILLES

Du 8 au 12 juillet: 10h - 18h

Paiement en cash ou par bancontact

Adresse: Oude Koornmarkt 26, 2000 Anvers

www.lesvraiesfilles.com

LOLO THE BALLERINA

Du 8 au 12 juillet: 10h - 18h

Paiement en cash ou par bancontact

Adresse: Oude Koornmarkt 26, 2000 Anvers

www.loloballerina.com

MAISON TYLAINE

12 juillet: 11h - 18h

Paiement en cash ou payconiq

Adresse: DRIEM, Orshagenstraat 11, 2220 Heist-op-den-Berg

www.maisontylaine.com

MAX & LOLA

Du 8 au 12 juillet: 10h - 18h

VPaiement en cash ou par bancontact

Adresse: Oude Koornmarkt 26, 2000 Anvers

www.maxlola.com

MON COL ANVERS (COLLAB LOCAL)

Du 8 au 11 juillet: 12h - 18h

Paiement en cash ou par bancontact

Adresse: Lange Koepoortstraat 78, 2000 Anvers

www.moncol.be

MOOILOOP

Du 8 au 12 juillet: 10h - 18h

Paiement en cash ou par bancontact

Adresse : Oude Koornmarkt 26, 2000 Anvers

www.mooiloop.be

MS BAY

Du 8 au 11 juillet

Mercredi au samedi: 11h - 18h

Samedi et dimanche: 11h - 17h

Paiement en cash ou par bancontact ou cartes de crédit

Adresse: Lange Koepoortstraat 64, 2000 Anvers

www.ms-bay.com

LUNETTES NATAN

Vendredi 10 juillet: 9h - 17h30

Samedi 11 et dimanche 12 juillet: 10h - 17h

Paiement en cash

Adresse: Wetstraat 67, 2060 Anvers

www.natan-eyewear.be

ONLY STYLE REMAINS

Du 8 au 12 juillet: 10h30 - 19h

Paiement en cash ou par bancontact ou cartes de crédit

Adresse: Kloosterstraat 52, 2000 Anvers

www.onlystyleremains.be

RED JULIET (COLLAB LOCAL)

Du 8 au 11 juillet: 12h - 18h

Paiement en cash ou par bancontact ou cartes de crédit

Adresse: Lange Koepoortstraat 78, 2000 Anvers

www.redjuliet.be

ROSIER 41

Du 6 au 11 juillet: 10h30 - 18h

Paiement en cash ou par bancontact

Adresse: Rosier 41, 2000 Anvers

www.rosier41.be

RUNDHOLZ

Du 8 au 12 juillet

Mercredi au samedi: 11h - 18h

Dimanche: 12h - 17h

VPaiement en cash ou par bancontact ou cartes de crédit

Adresse: Oudaan 6, 2000 Anvers

www.studiorundholz.de

RUANA

Du 8 au 11 juillet

Mercredi au samedi: 11h - 18h

Samedi et dimanche: 11h - 17h

Paiement en cash ou par bancontact ou cartes de crédit

Adresse: Lange Koepoortstraat 64, 2000 Anvers

www.ruana-mundo.com

SARAH DE SAINT HUBERT

Du 8 au 11 juillet: 11h - 18h

Paiement en cash ou par bancontact

Adresse: Nationalestraat 25, 2000 Anvers

www.sarahdesainthubert.be

SCARVES AND STUFF BY SOLANGE

Du 8 au 12 juillet

Mercredi au samedi: 11h - 18h

Dimanche: 11h - 17h

Paiement en cash ou par bancontact ou cartes de crédit

Adresse: Lange Koepoortstraat 64, 2000 Anvers

www.scarvesandstuff.be

STEPHAN SCHNEIDER

Du 9 au 11 juillet: 11h - 19h

Paiement en cash

Adresse: Oude Koornmarkt 58, 2000 Anvers

www.stephanschneider.be

TALKING FRENCH

Du 8 au 12 juillet: 10h30 - 18h30

Paiement en cash ou par bancontact ou cartes de crédit

Adresse: Kloosterstraat 34, 2000 Anvers

TIM VAN STEENBERGEN BY AMBIORIX

Du 8 au 12 juillet: 11h - 18h

Paiement en cash

Adresse: Bredestraat 19, 2000 Anvers

www.timvansteenbergen.com

www.ambiorix.be

THIRON

Du 8 au 12 juillet

Mercredi au samedi: 10h - 18h

Dimanche: 13 h - 17 h

Paiement en cash ou par bancontact ou cartes de crédit

Adresse: Sint-Antoniusstraat 2, 2000 Anvers

thiron.com

TOOS FRANKEN

Du 8 au 11 juillet: 11h - 18h

Paiement en cash ou par bancontact

Adresse: Nationalestraat 25, 2000 Anvers

shop.toosfranken.com

DE HONGO

Du 7 au 12 juillet: 11h - 19h

Paiement en cash ou par bancontact ou cartes de crédit

Adresse: Aalmoezenierstraat 5, 2000 Anvers

www.vanhongo.com

WALTER VAN BEIRENDONCK

Du 5 au 12 juillet

Mercredi au samedi: 10h - 19h

Dimanche: 12h - 17h

Paiement en cash ou par bancontact ou cartes de crédit

Adresse: Aalmoezenierstraat 2, 2000 Anvers

www.waltervanbeirendonck.com

WEARABLE STORIES

Du 8 au 11 juillet: 12h - 18h

Paiement en cash ou par bancontact

Adresse: Everdijstraat 30, 2000 Anvers

www.wearable-stories.com

WORLD OF WONDER

Du 8 au 11 juillet: 11h - 18h

Paiement en cash ou par bancontact ou cartes de crédit

Adresse: Mechelsesteenweg 192, 2018 Anvers

www.worldofwonder.be

