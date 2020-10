La sphère fashion raffole des associations d'idées qui ne tombent pas sous le sens. Qu'importe. Voici trois des dernières synergies un peu folles.

1--Tout ce qui brille

Si on a l'habitude de voir les cristaux Swarovski orner bagues, bracelets, pendentifs, garde-temps et autres bijoux, désormais, ils décoreront aussi nos sneakers. D'après qui? Adidas, qui pare trois de ses modèles emblématiques - les Rivalry Low, les Stan Smith et les Superstar 50 - de petites pierres scintillantes. Etincelant, peut-être ; bling-bling, sûrement. A partir de 99,95 euros. adidas.be Petite devinette: qu'ont en commun la mode et la physique quantique? Absolument rien. Pourtant, cela n'a pas empêché la marque japonaise de streetwear Sacai de rendre hommage à Albert Einstein dans sa dernière collection. En résultent des tee-shirts et des sweats à capuche monochromes ornés du portrait emblématique du physicien tirant la langue et accompagnés de certaines de ses citations. A partir de 205 euros. sacai.jp Le premier est un géant de l'habillement ; le second, un monument du jeu de construction. Cette saison, Levi's et Lego s'associent pour sortir une ligne spéciale composée, entre autres, de vêtements agrémentés d'une plaque de base souple - et donc inédite - sur laquelle on peut créer son propre motif. A porter jusqu'à 99 ans. A partir de 24,95 euros. levi.com