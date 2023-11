Olivia Borlée (37 ans)

Créatrice et championne olympique

Elle mérite l’or. Parce qu’auréolée de sa médaille olympique aux jeux de Pékin en 2008, elle a réussi une reconversion exigeante et cohérente. Depuis six ans, avec sa comparse de toujours Elodie Ouedraogo, elle marie fonction et fashion en une collection de sportswear éthique et écologique, un Unrun 4254 qui fait la différence.

unrun4254.com