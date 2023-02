Pieter Mulier nous dévoile sa collection pour la maison Alaïa chez lui à Anvers  

Pieter Mulier a présenté sa nouvelle collection pour Maison Alaïa de manière tout à fait exceptionnelle chez lui, dans son élégant penthouse de la rive gauche d’Anvers. Notre reporter était le seul journaliste belge à le rejoindre à la table.

En 2017, Azzedine Alaïa a défilé pour la dernière fois à la Fashion Week de Paris en même temps que les collections de couture. Il s’agissait alors, après une interruption de six ans, d’un événement. Alaïa était un perfectionniste. Tout devait être parfait. Il a donc pris son temps, ne présentant ses collections que lorsqu’il se sentait prêt, généralement loin de l’agitation et du chaos du calendrier de la mode.

Alaïa a reçu tout le monde chez lui, à la maison. Il travaillait et vivait au même endroit, dans un grand complexe situé derrière le BHV. Sa gigantesque cuisine, où il cuisinait souvent pour ses amis, ses associés et ses collègues de travail, était légendaire. Il faisait une chaleur insupportable ce jour-là sous la verrière du hall qui constituait le cœur de la Maison Alaïa. Le spectacle était plutôt petit. Naomi défilait, mais le show était surtout dans les vêtements, dans leur construction. Après la présentation, nous avons bu du champagne, tous serrés les uns contre les autres, dans la petite cour du bâtiment. Alaïa est mort quatre mois plus tard d’une crise cardiaque.

Lorsque Pieter Mulier a repris la maison, il a présenté un show sur le trottoir devant le siège de la Maison Alaïa, en plein air, une façon de rendre hommage à l’homme tout en gardant une certaine distance. Trois saisons plus tard, ce dernier vendredi de janvier 2023, Mulier a fait venir Alaïa dans l’intimité de sa propre maison. À Anvers, chez lui, « l’endroit où je suis le plus heureux », a-t-il dit.

Le penthouse de Mulier ©Jesse Brouns

De la Seine à l’Escaut

Il est plutôt rare que des designers exposent chez eux. Giorgio Armani présente occasionnellement les collections de sa ligne principale dans une pièce au sous-sol de sa gigantesque résidence de la via Borgonuovo à Milan. Mais c’est encore différent que d’accueillir un spectacle dans son salon et sa chambre, comme le fait Mulier dans la tour Riverside, rive gauche, où il partage un penthouse avec Matthieu Blazy, le directeur artistique de Bottega Veneta.

©Jesse Brouns

Anvers est une ville de la mode avec d’innombrables créateurs qui ont organisé des défilés inoubliables, de Walter Van Beirendonck, Ann Demeuleester et Dries Van Noten, à Raf Simons et A.F. Vandevorst, en passant par Demna et Glenn Martens, mais finalement rarement à Anvers.

Le spectacle annuel de l’académie est une exception. Comme des Garçons a donné une demi-douzaine de shows dans différents endroits avant le festival Mode Gelanded en 2001, et j’ai de vagues souvenirs d’un spectacle de Van Beirendonck dans les anciennes maisons en entrepôt de l’Eilandje à la fin des années 80.

« C’est bien que les gens viennent ici », m’a dit un Mulier rayonnant vendredi soir sur son toit-terrasse. « C’est une ville qui est parfois oubliée et c’est dommage, car Anvers est importante pour la mode ». Le spectacle était le dernier de la semaine de la couture à Paris. Patou a exposé le matin même à la Samaritaine. La Maison Alaïa a organisé le transport et l’hébergement d’un grand nombre d’invités, de mannequins et même de certains des chauffeurs qui nous ont amenés dans des limousines noires de l’hôtel du Handelsbeurs à l’avenue Esmoreit.

L’invitation ©Jesse Brouns

Secret bien gardé

La tour Riverside, située sur la rive gauche, est une élégante tour résidentielle en béton construite en 1972 par les architectes Léon Stynen et Paul De Meyer. Le penthouse servait de résidence privée à De Meyer. L’architecte tenait à sa vie privée. L’appartement en duplex n’a jamais été publié dans un magazine et, jusqu’après la mort de De Meyer en 2011, il est resté un secret bien gardé. Mulier et Blazy ont fait rénover la maison par Glenn Sestig, en respectant l’architecture de De Meyer, et le jardin sur le toit par l’architecte paysagiste Martin Wirtz.

View this post on Instagram A post shared by Glenn Sestig (@glenn.sestig)

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Vendredi, Mulier et Maison Alaïa ont invité une centaine de personnes, amis et professionnels, dont les designers Dries Van Noten, Raf Simons et Martine Sitbon, l’acteur Vincent Cassel, les mannequins Anna Cleveland, Linda Spiering, Liya Kedebe, Mariacarla Boscono et Rosie Huntington-Whiteley, les architectes Vincent Van Duysen et Glenn Sestig, le photographe Willy Vanderperre et la galeriste Sofie Van de Velde. La presse écrite était représentée par le New York Times, Vogue, Le Monde et Womens’s Wear Daily, entre autres. J’étais le seul journaliste belge.

Avant le début du spectacle, nous avons dégusté la bière artisanale préférée de Mulier et, sous le pin géant de la terrasse du toit, nous avons regardé la métropole à nos pieds, la cathédrale et la grande roue d’un côté, le port de l’autre, toutes les lumières à perte de vue.

Nous étions répartis sur les différents niveaux du penthouse, reliés par des rampes en béton. De l’autre côté de la cheminée, dans la bibliothèque, dans un couloir, parmi les œuvres d’art et les fenêtres géantes. J’ai pris place sur un long canapé dans la chambre, en face du lit du couple recouvert de cuir noir, sur lequel trois invités étaient assis, et donnant sur la salle de bain ; il n’y avait, pour autant que je puisse voir, personne dans la double douche en béton. À ma droite était assise la journaliste du journal de mode japonais Senken, à ma gauche Sylvie et Harry Houben, qui vendent Alaïa dans leur boutique éponyme à Anvers.

©Jesse Brouns

« Pieter a très bien compris l’ADN de la maison Alaïa, a déclaré Sylvie Houben avant le début du spectacle, mais il l’a transposé en 2023. Il l’a modernisé pour qu’il s’inscrive parfaitement dans l’air du temps. » Elle a ajouté que chez Houben, Alaïa s’adresse à un groupe très diversifié de clients, « pas à un type spécifique ».

Exceptionnellement sexy

En exposant chez lui, Mulier a renforcé le lien entre Alaïa et lui.

Dans sa propre maison, il se sentait plus libre d’évoquer Alaïa que dans la maison d’Alaïa. « La collection, sa quatrième pour Alaïa, « est la plus simple, dit-il, que j’ai conçue jusqu’à présent, bien que ce ne soit pas vrai en termes de construction. » Il décrit encore la collection comme une enquête « sur les fondamentaux d’Alaïa, le sens, l’anatomie, la psychologie, l’âme. »

En bref: Alaïa réduit à son essence.

View this post on Instagram A post shared by PIETER MULIER (@pieter_mulier)

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Le défilé s’est ouvert sur quatre tailleurs qui évoquent l’Alaïa des années 80. Ils étaient décorés de broderies qui ressemblaient à des aiguilles, des agrafes peut-être. « Il a fallu un an pour le développer », nous a-t-il dit. « Nos premières tentatives étaient trop grossières, alors que je voulais quelque chose de très délicat ». Il y avait des jupes patineuses, des bodys, des bustiers, des harnais en cuir noir et des robes bandage qui, comme les aiguilles, faisaient référence à l’aspect sexy, disons fétichiste, de l’œuvre d’Alaïa. « Nous, les designers anversois, faisons rarement du sexy », dit Mulier en riant. « Mais j’ai des ancêtres espagnols, c’est peut-être pour ça que je m’y suis aventuré quand même. Dans la mode, tout le monde pense que les Anversois sont stricts et intellectuels, directs et rigoureux. Mais ce n’est pas forcément vrai. »

Après le spectacle, tout le groupe a été emmené au KMSKA, pour une visite privée du musée récemment rénové (pas un seul essuyage de chaussure sale n’a été trouvé sur le désormais célèbre sol blanc brillant) et un repas de coquilles Saint-Jacques et de sole dans l’imposante salle Rubens, où j’étais assis en face de la mère de Mulier (habillée bien sûr, dans un élégant pull noir de la Maison Alaïa), et à côté de Martin Wirtz, le réputé créateur de jardins qui, m’a-t-il dit, avait rencontré Mulier lorsqu’il avait été autorisé à créer un jardin éphémère dans le Jardin des Tuileries à Paris pour un défilé de Raf Simons pour Dior. Mulier était le bras droit de Simons à l’époque. Wirtz a également conçu le jardin sur le toit de la tour Riverside.

Ainsi, toutes les personnes présentes aux deux longues tables décorées de raisins et de grenades avaient un lien personnel avec le designer. « Cela faisait longtemps que je rêvais de faire ça », dit encore Mulier à propos de son voyage à Anvers. « Et ça semblait être le bon moment. »

« Mon thérapeute m’a dit de foncer », dit-il en riant. « Mais dans cette période de confusion, où tout le monde cherche à se connecter, je voulais aussi partager quelque chose de moi, quelque chose d’intime: l’endroit où je me sens heureux. »