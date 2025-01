Qui dit nouvelle année, dit aussi nouvelle saison de remises de prix, des Golden Globes aux Oscars, avec tout ce que ça implique de stars sur le tapis rouge – et de tenues plus ou moins spectaculaires. Ce dimanche 5 janvier, la 82e cérémonie des « Globes » ouvrait le bal à Los Angeles, et certaines célébrités ont brillé non seulement par leur présence mais aussi par l’audace de leur toilette.

Car dans ce type de cérémonies, il n’y a vraiment qu’une seule option, surtout si vous optez pour une robe: faire un coup d’éclat. Soit en arborant une tenue qui attire tous les regards, mais pas forcément pour les bonnes raisons, soit, ainsi que le font toujours plus de célébrités ces dernières années, en faisant le pari d’une dégaine ultra mode, voire même tout juste aperçue sur les podiums lors des dernières Fashion Weeks.

Entre looks monochromatiques, volumes sculpturaux et détails audacieux, de Vuitton à Schiaparelli, tour d’horizon des looks de stars les plus couture lors des Golden Globes 2025.

Zoë Kravitz en Saint Laurent

Andrew Scott en Vivienne Westwood

Elle Fanning en Balmain

Jen Statsky

Awkwafina en Jenny Peckham

Nicole Kidman en Balenciaga

Kerry Washington en Balenciaga

Cate Blanchett en Louis Vuitton

Charlotte Carroll

Cynthia Erivo en Louis Vuitton

Isabella Rossellini en Dolce & Gabbana Alta Moda

Alton Mason

Jackie Tohn

Emma Stone en Louis Vuitton

Zendaya en Louis Vuitton

Mikey Madison en Bottega Veneta

Eddie Redmayne en Valentino

Photos: Getty Images