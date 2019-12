Acheter des vêtements en ligne, les porter une fois, puis les rendre. C'est ce qu'on appelle le wardrobing. Un phénomène qui atteint des sommets pendant la période de fin d'année. Est-ce que les boutiques en ligne nous facilitent trop la tâche, ou pèche-t-on par manque de moralité?

Vous paradez pimpante dans une superbe robe au diner de Noël, avant de la renvoyer le lendemain. Oseriez-vous le faire ? Peut-être pas, mais sachez que beaucoup de gens le font. Ce phénomène est à la hausse et est appelé wardrobing : un mot valise pour garde-robe et vol. Parce que même si ça semble innocent, en réalité cela s'apparente tout de même, un peu, à du vol, ou tout du moins à de la tricherie. En même temps, il est vrai que ce " délit" ne demande pas beaucoup d'efforts. La politique qui encadre les retours des achats en ligne est tellement laxiste qu'elle semble vous pousser au crime. En moyenne, on a de deux à quatre semaines pour renvoyer nos achats. L'envoi, comme le retour sont gratuits et vous pouvez même reporter le paiement. Ceux qui retournent leur commande dans les temps ne se voient même pas retirer d'argent de leur compte.

...