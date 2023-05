Emilie Duchêne de Thea Jewelry: « J’ai besoin de m’évader pour m’inspirer »

Emilie Duchêne aime les bagues qui murmurent un prénom, une date. Depuis 2011, elle fait grandir Thea Jewelry, sa marque de bijoux sur mesure. Elle signe une collab’ avec Stone Paris, prépare une masterclas où elle partage son know-how d’entrepreneuse et répond à notre interview sur le vif.

La question qu’on vous pose le plus souvent?

«Comment fais-tu pour allier ta vie personnelle et professionnelle?» J’avoue que je suis toujours étonnée parce que je fais, simplement! Je suis extrêmement bien organisée, j’ai un agenda avec des petites couleurs pour le boulot, la famille et mes trois enfants de 11, 9 et 5 ans, pour tout, et en plus j’ai la chance d’avoir quelqu’un à la maison qui m’aide.

Le sport que vous pratiquez… en pensée?

La course à pied. J’adorerais pouvoir aller courir dans la forêt une heure et me vider la tête, je ne trouve pas le temps mais en réalité, c’est une excuse.

L’endroit dont vous n’êtes jamais revenue?

Le Bénin. J’y suis allée en janvier 2020 pendant presque trois semaines avec l’ONG Memisa qui lutte pour l’accès aux soins pour tous et toutes et surtout les plus vulnérables. C’était un voyage humanitaire, j’ai traversé le Bénin du Nord au Sud. C’était très fort… J’ai encore en mémoire toutes ces émotions et toutes ces images.



La personne qui vous influence le plus?

Je n’ai pas de modèle… Les gens de mon entourage et mes voyages – quand je voyage, j’arrive à mettre ma charge mentale de côté. J’ai besoin de m’évader pour m’inspirer.

Le plat qui vous ramène en enfance?

Le poulet-frites du dimanche soir chez ma maman. Tous mes copains connaissaient le poulet-frites de Suzy et ils venaient s’incruster!

La chose la plus folle que vous ayez faite?

Parvenir au sommet du Chimborazo, un volcan d’Equateur, au sud de Quito. Il fait 6 263 mètres d’altitude. Cela m’a coûté émotionnellement et personnellement. J’ai réalisé ce jour-là que le mental pouvait prendre le dessus sur le corps. Je pleurais de fatigue et de joie, j’avais le visage gelé, j’ai rarement ressenti un tel sentiment de fierté, j’avais réussi à repousser mes limites.

Un métier que vous auriez pu exercer?

Conférencière, c’est marrant parce que j’ai été très longtemps maladivement timide. Et aujourd’hui, j’adore prendre la parole, échanger avec les gens, pouvoir dire des choses qui résonnent en eux et avoir des retours, cela me remplit de bonheur.



Ce qui vous saoule vraiment?

L’injustice, cela me rend très en colère. Et puis sinon, l’avion, je suis phobique. Et cela me saoule d’avoir peur et d’être dans cet état-là. J’ai beau faire des stages, de l’hypnose, cela va mieux mais c’est toujours compliqué et je m’auto-saoule de m’infliger ça.

Un mot pour vous décrire?

Audacieuse.

Votre achat le plus bizarre?

Une boule de bowling. Avec des potes, on adorait jouer au bowling, on a fini par acheter nos propres boules pour être cool mais en fait, cela a été vite réglé.

Une idée concrète pour un monde meilleur?

Supprimer Shein. On ne fait pas avancer les choses en cautionnant ce genre de site.

Ce que vous aimeriez faire, là, tout de suite?

Partir dans un ashram en Inde.

thea-jewelry.com et emilieduchene.com