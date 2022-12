En image: les looks les plus iconiques de la créatrice de mode et activiste Vivienne Westwood

Pendant cinq décennies, Dame Vivienne Westwood a marqué de son empreinte l’industrie de la mode. Que ce soit sur les podiums ou en dehors, elle aimait faire passer des messages. Sa devise « Buy less, Choose Well, Make it Last » (Acheter moins, choisir bien, faire durer, en français dans le texte) résonnera, nous l’espérons, encore longtemps.

Au lendemain de sa disparition, on a compilé une sélection de ses créations les plus folles qui ont marqué pendant plus d’un demi-siècle les hautes sphères de la mode. Retour sur un parcours aussi détonant qu’inspirant. C’était Vivienne Westwood.

Les années punk

Avec Malcolm McLaren, le manager du groupe punk novateur Sex Pistols, Westwood a ouvert une boutique dans le quartier de Chelsea à Londres en 1971. Le magasin du 430 Kings Road a changé plusieurs fois de nom, passant de « Let It Rock » et « Too Fast To Live, Too Young To Die » à « Sex » en 1974.

Les fameux t-shirt God Saves the Queen Vivienne Westwood en 1977

Premiers pas dans la mode grand public

La collection « Pirate » de 1981 est le premier défilé officiel en duo de Vivienne Westwood et Malcolm McLaren. Comme son nom l’indique, la collection s’inspire de l’esthétique des pirates. Peu de temps après, Westwood et McLaren ont pris des chemins différents et le designer est devenu un nom régulier dans le calendrier de la mode.

Dames de Fer

Westwood se déguise en Margaret Thatcher pour la couverture du Tatler en 1989. « Cette femme était autrefois une punk », peut-on lire en grosses lettres. Assez controversé, comme à son habitude. Ainsi, dans un costume de la prestigieuse maison londonienne Aquascutum, un chemisier à nœud papillon et un collier de perles, Westwood ressemble à s’y méprendre à la Dame de fer.



Défilés de top models et récompenses pour (Dame) Vivienne Westwood

En 1990, Westwood reçoit le prix du designer britannique de l’année et en 1992, elle a été admise au titre de chevalier britannique. Lorsqu’elle veut montrer sa tenue aux photographes pour l’occasion, elle en montre un peu plus que prévu : il s’avère qu’elle ne porte pas de pantalon.

Vers une mode plus éthique

Les projets éthiques et écologiques tiennent à cœur à la créatrice. Depuis 2010, Vivienne Westwood travaille donc avec l’Ethical Fashion Initiative. Cette initiative jette un pont entre les marques occidentales et les artisans talentueux de pays tels que le Burkina Faso, le Mali et le Kenya. L’objectif est une mode équitable ayant un impact positif direct sur les fabricants.



« Buy Less »

Dans une interview pour Guardian Live, elle a fait sa déclaration légendaire : « Achetez moins, choisissez bien, faites durer ».



Nue pour Peta

« Mouillez-vous les pieds, essayez d’être végétarien », fait écho à une vidéo de la campagne Peta dans laquelle Vivienne Westwood se baigne. Elle explique que ne pas manger d’animaux permet d’économiser beaucoup plus d’eau que de prendre moins de bains ou de douches.



« Fracking Christmas »

Vivienne Westwood a envoyé une carte de vœu à David Cameron en 2014 : « Merry Fracking Christmas Mr Cameron « , en protestation contre la fracturation hydraulique. David Cameron n’ayant visiblement pas compris, Vivienne Westwood sort l’artillerie lourde et conduit un char à la résidence du Premier ministre un an plus tard pour lui demander une nouvelle fois d’arrêter la fracturation.



Wedding Bells

© Getty Images

Sarah Jessica Parker porte une robe de mariée signée Vivienne Westwood dans le rôle de Carrie Bradshaw dans « Sex and the City : The Movie » (2008). Récemment, l’actrice a été aperçue portant à nouveau cette robe, lors du tournage de la deuxième saison de « Et juste comme ça ».

La politique sur les podiums et dans les rues

La « marraine du punk » continue à déranger les codes et secouer la société, même à un âge avancé. Tant lors de ses défilés de mode que lors d’interviews ou de manifestations dans les rues de Londres, elle s’élève contre le manque de volonté des politiques à s’attaquer au changement climatique, fulmine contre le brexit et appelle à se battre pour la paix plutôt que pour le pétrole. Jusqu’au dernier souffle, elle était sur les barricades.