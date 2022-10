Valentine Witmeur, de blogueuse mode à jeune espoir de la mode belge

Déjà incontournable auprès des fashionistas belges, qui enfilent sa maille précieuse dès que les températures baissent, Valentine Witmeur a traversé la frontière pour imaginer une collab’ ultra désirable avec la chanteuse Pomme.

Une collection exclusive baptisée « Same Moon, Same Sun », et l’occasion pour nous de nous livrer au jeu des questions réponses avec une des créatrices les plus prometteuses de la jeune scène belge.

Quelle est la genèse de cette collaboration?

On est rentrées en contact suite à une interview qu’elle avait accordée à France 2 et où elle mentionnait notre marque. Je lui avais envoyé un message pour la remercier, mais ce n’est que quelques mois plus tard que l’idée de la collaboration nous est venue… Et donc plus de deux ans après cette interview que la collection est sortie.

C’est notre toute première collaboration, et je voulais que ça ait du sens. Je ne voulais pas simplement mettre le focus sur les produits et ajouter quelques pièces à notre collection. Il était important pour moi de proposer une histoire, avec un message fort et un univers qui sorte de ce que nous faisons au quotidien. Pomme est incroyable pour ça, c’est une artiste tellement talentueuse et multifacettes, qui donne un sens à tout ce qu’elle entreprend » confie Valentine Witmeur.

Lire aussi: L’ex blogueuse mode Valentine Witmeur lance sa première collection au cours d’une pre sale flash



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Pomme nous a d’abord fait part des pièces qu’elle souhaitait proposer dans la collection. Un pull col roulé était pour elle un « essentiel ». C’est d’ailleurs ce que je préfère porter aussi. Les autres pièces sont basées sur ses propres dessins, qui expliquent le message de la collection « Same Moon Same Sun », soit l’égalité dans son entièreté.

Peu importe où nous nous trouvons dans le monde : nous vivons tous sur la même terre, sous la même lune et le même soleil » rappelle le duo.

C’est d’ailleurs pour cela que nous souhaitons reverser la moitié des bénéfices à l’association Foundation For Girls Leadership, basée au Malawi.



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

C’est important, pour vous, d’adopter une démarche engagée?

Je suis contre le modèle de la fast-fashion et sa manière non -réfléchie de surproduire et de surconsommer. Par contre, je comprends tout à fait qu’il en faut pour tous les budgets et qu’acheter de manière plus engagée et responsable n’est pas accessible à tout le monde. Mais en dehors de la nécessité de produire de manière plus écoresponsable, il faudrait que les marques fast-fashion repensent leurs offres, car il y a déjà bien assez de produits sur le marché. Alors pourquoi favoriser des arrivages toutes les 2, 3 semaines ?

Aujourd’hui il est inévitable de proposer un produit un minimum conscious, et les marques doivent se sentir concernées par l’écologie afin de proposer des produits qui sont en phase avec le monde actuel et qui répondent aux besoins des clients, de plus en plus demandeurs de transparence » assure Valentine Witmeur.

C’est au coeur de l’ADN du Valentine Witmeur Lab?

D’emblée, je voulais créer un produit qui soit élégant et confortable à la fois. Une pièce facile à mettre et à assortir. Nous adorons travaillons sur l’aspect graphique en mélangeant des couleurs fortes pour créer une pièce unique et reconnaissable. J’observe énormément ce qu’il se passe dans le milieu de la mode, ce qui sort, ce qui se porte, comment les gens interprètent et adaptent les tendances à leur manière. Je m’inspire beaucoup des mélanges de couleurs que je trouve un peu partout et ’aime encore plus lorsque ce sont des couleurs qui ne s’assemblent pas facilement.

Je prône donc une mode facile à mettre, sans prise de tête, où le confort reste une priorité ».



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

En plein semaine de la mode Belge, quel regard portez-vous sur le secteur?

Je trouve ça génial de mettre en avant les talents belges, il y en a d’ailleurs énormément, qu’ils travaillent en nom propre ou bien pour d’autres marques. Souvent, lorsqu’on ne s’y intéresse pas de plus près, on passe même à côté du fait que ces créateurs sont belges. Il est donc important de les mettre en avant, de leur donner la parole et de ne pas systématiquement associer la mode à Paris ou aux autres grandes villes de la mode. La mode belge a son ADN, il est important de le partager et d’en être fier. Mais heureusement, la mode belge a une très belle image à l’international, et énormément de grands créateurs sortent d’écoles belges, où les formations font parties des plus réputées !

Lire aussi: Rencontre | Brandon Wen, iconoclaste créateur américain, successeur de Walter Van Beirendonck à l’Académie d’Anvers

Parmi vos compatriotes, quels sont les créateurs qui vous inspirent?

Parmi vos compatriotes, quels sont les créateurs qui

Il y en a beaucoup ! Je trouve que malgré le fait qu’on habite un très petit pays, la mode belge rayonne à l’international. Je citerais donc les maisons plus connues (mais qui restent mes préférées) comme Dries Van Noten et Christian Wijnants, qui sont des incontournables de la mode belge. Dans les plus petites marques, je suis une grande fan de mes amies de Façon Jacmin et UNRUN mais aussi de Ester Manas, une marque franco-belge qui fait du bien à la mode et qui casse (enfin) les codes. Il y a aussi énormément d’incroyables créateurs belges qui travaillent dans des grandes maisons et qui font un travail plus que formidable, mais qui n’ont pas spécialement leur propre marque.



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Et la jeune bruxelloise de nous quitter en confiant qu’en parlant de marque, la sienne réfléchit déjà à une prochaine collaboration. « Vu que nous venons de collaborer avec une personnalité, l’idéal pour nous serait de nous associer à une autre marque partageant les mêmes valeurs et la même cible, mais n’étant pas sur le même marché. C’est peut-être déjà en cours d’ailleurs » ajoute-t-elle, espiègle, sans partager plus de détails. Affaire à suivre, donc…