Pourquoi investir dans un costume féminin sur mesure

Un conseil d’investissement pour l’hiver 2022 ? Le costume sur mesure pour femmes. Il n’est pas étonnant qu’il domine les vitrines des magasins: en plus d’être économique, il est polyvalent, pratique et constitue un symbole puissant. Profitez-en !

Déjà en 2019, le costume féminin était déjà la star des podiums, de l’Américain Thom Browne à la maison parisienne Givenchy. Jennifer Lopez, Phoebe Waller-Bridge et Nicole Kidman ont adopté ce look sur le tapis rouge. Les résultats de recherche et les chiffres de vente sont montés en flèche. Mais avant même que le costume ait pu s’imposer sur la scène de la mode, la pandémie a frappé sans pitié. Plus de raison d’enlever son jogging, plus de fêtes pour lesquelles s’habiller… Et la tendance est donc restée un peu dans l’ombre, jusqu’à cet été.

Phoebe Waller-Bridge © Getty

Un costume pour toutes les occasions

L’été 2022 a été une période de rattrapage en termes de fêtes et de mariages : après la pandémie, on a pu enfin ressortir les tenues de fête. Les femmes ont toujours un peu envié l’homme qui sort son costume le mieux coupé de l’armoire: il convient à toutes les occasions et toutes les conditions météorologiques. Ainsi, pour les fêtardes en série, le costume féminin présente un avantage, tant en termes de budget que de temps passé devant le miroir. En deux temps, trois mouvements, vous êtes impeccablement habillée. Bref, le costume féminin est très pratique. N’hésitez pas à le considérer comme un nouveau basique, qui s’accessoirise de différentes manières. Chemisier en soie ou crop top, chignon ou casquette, corsage ou écharpe en laine, baskets ou escarpins : les possibilités sont infinies.

Four Roses – Vero Moda – Second Female

Pour tous

De plus, le costume est si polyvalent qu’il séduit toutes les générations. Il n’y a pas que le costume ou le style qui soit large. Il en va de même pour la variété des modèles (et des couleurs) que l’on trouve aujourd’hui dans les magasins. Il y a le costume en velours côtelé qui évoque la « Parisienne androgyne » ainsi que le costume à rayures pour jeune banquière ambitieuse. Ou encore le costume blanc pour politicienne engagée et le confortable modèle oversize (avec taille élastique !) pour ceux qui n’arrivent pas dire adieu à leur jogging… Les créatives mélangeront deux costumes, les malignes porteront le blazer avec un jean et le pantalon avec un pull d’hiver douillet.

mbyM – Y.A.S – Xandres

La déprime financière joue également un rôle. Tenues décontractées, robes de pique-nique et jeans pour se promener: après deux années de coronavirus, on les a assez vus. Et si on investit dans des vêtements, ce sera dans ce look polyvalent et multifonctionnel. Car ce costume est une affirmation. Il s’inscrit parfaitement dans l’esprit de l’empowerment féminin et de la mode non genrée.

Les turbulences politiques mondiales et les vagues d’activisme s’accompagnent d’une nostalgie des années 60 et 70, tout aussi turbulentes. Des années où la mode féminine a également été redéfinie. Alors que Courrèges leur apprend à porter le pantalon en 1964, Yves Saint Laurent lance « le Smoking », le costume sur mesure pour les femmes, aux défilés parisiens de 1966.

Les femmes portent des costumes depuis longtemps, bien sûr, même si ce n’était pas la voisine à la fête du quartier. Alors que Katharine Hepburn et Marlene Dietrich le portaient pour monter sur scène, la femme moyenne n’avait pas le droit de porter autre chose qu’une jupe. Par ailleurs, les looks de Diane Keaton, Grace Jones et Madonna convenaient parfaitement à la couverture de Vogue, mais un peu moins à la sortie de l’école du village. Aujourd’hui, tout le monde le porte, de Bella Hadid à la manucure. Il est également devenu une affirmation en faveur des femmes occupant des postes à responsabilité.

Jennifer Lopez – Bella Hadid – Anne Hathaway © Getty

Touchez-le dans sa garde-robe

Kamala Harris, Brigitte Macron, Kate Middleton… Elles sont toutes apparues en tailleur pantalon lors d’un événement majeur l’année dernière et elles sont loin d’être les seules. C’est un échantillon de guerre féminine par le biais de la garde-robe… Existe-t-il une meilleure arme symbolique pour s’opposer à une dynamique de pouvoir masculine que d’enfiler le code vestimentaire qui dit « homme puissant » ? Ainsi, une fois l’été des fêtes terminé, le costume est resté en vogue. Parce que de toute façon, qu’est-ce qu’on met quand on doit aller au bureau pour cette réunion importante ? Exactement.

Sandra Oh – Jodie Comer – Victoria Beckham © Getty

Marques belges

Il suffit de regarder les collections des marques belges pour se rendre compte que le costume féminin est bien présent. Même pendant la pandémie, Angélique Van Gills et ses filles Joy et Jill ressentaient déjà la tendance. Elles proposent des costumes personnalisés depuis leur atelier d’Anvers sous la marque Pursuit Femmes. Début septembre, le label belge de confection sur mesure Café Costume a annoncé une grande nouvelle. Après 15 ans, il a transposé leur concept (sur mesure, sur commande et personnalisé) à une collection pour femmes. La demande d’un costume sur mesure pour les femmes était présente dès le premier jour. Grâce à la crise du coronavirus, le label a soudain eu le temps de considérer sérieusement la ligne féminine.

Kate Middleton – Brigitte Macron – Kamala Harris © Getty

Acheter ou louer?

Ce moment coïncide avec une période où de nombreuses marques de vêtements pour femmes proposent des costumes. Chez Xandres, par exemple, il y a un costume bleu Klein dans la collection saisonnière et un noir élégant dans leur collection capsule premium ICONIC. Depuis la fin du mois d’octobre, la marque de mode belge CKS loue même des costumes, un timing stratégique à l’approche des réunions de famille, des fêtes du personnel et autres dîners de fin d’année. Vous gardez le costume trois-pièces (blazer, chemisier et pantalon ou jupe) pendant quatre jours pour 30 euros et vous le rendez non lavé. Ou vous l’achetez, avec une réduction de 30 euros.