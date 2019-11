Entre fin mars et début juin, prend place une remarquable (et longue) Fashion Week à géométrie variable: celle des collections Cruise. Défilés-événements, destinations de rêve, budgets exorbitants... Analyse d'un phénomène mode ô combien rentable.

Historiquement, les collections Croisière sont les dignes héritières des lignes de "demi-saison" qui apparaissent, dans la presse, dès le début des années 20. Destinées à des clientes fortunées qui fuyaient le froid automnal et hivernal en embarquant sur de luxueux paquebots pour de longs périples ensoleillés, elles répondent à un véritable besoin. A cette époque, trouver en boutique des vêtements adaptés au climat de leur destination relève presque de l'impossible. Avant-gardistes comme à leur habitude, Gabrielle Chanel, Jacques Heim et Jean Patou font partie des premiers couturiers à proposer des pièces pratiques, légères et confortables - pour le yachting, la plage ou les villes d'eaux, par exemple - qui séduisent, entre autres, les mondaines parisiennes en villégiature à la Riviera. Progressivement, ces présentations particulières tombent en d...