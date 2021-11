La nouvelle sensation sur podium et papier glacé? Les modèles du gotha, dont l'allure altière n'est pas qu'une posture mais bien l'apanage de celles et ceux qui sont nés avec une cuillère en argent en bouche - ou une couronne sur la tête. La preuve par quatre.

1 -Charlotte Casiraghi x Chanel

La fille aînée de Caroline de Monaco a marché dans les pas de sa mère, amie proche de Karl Lagerfeld, en devenant une des égéries mais aussi le visage d'une campagne au double C ph...

La fille aînée de Caroline de Monaco a marché dans les pas de sa mère, amie proche de Karl Lagerfeld, en devenant une des égéries mais aussi le visage d'une campagne au double C photographié sur le Rocher.Dans la famille Casiraghi, on demande Beatrice, femme de Pierre (frère de Charlotte et fils cadet de Caroline), elle-même issue de la bourgeoisie italienne et choisie récemment par sa compatriote Maria Grazia Chiuri comme ambassadrice Dior. Adepte revendiquée de la maison française, qui a sa préférence sur le tapis rouge, la fille du prince héritier Paul de Grèce a vu sa fidélité récompensée à l'automne dernier, quand Vuitton l'a choisie comme nouveau visage de son sac Capucines. Si "le prince devenu top modèle" sonne comme un titre de téléfilm, c'est pourtant bien le destin de Nikolaï du Danemark, dont les boucles brunes et les yeux vert lagon ont séduit Burberry, qui l'a fait défiler.