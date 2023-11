Rabanne x H&M: les 8 pièces garanties de devenir collector

Dès ce 9 novembre, la collaboration entre la maison Rabanne et H&M sera disponible en boutiques et en ligne. Une collection exclusive garantie d’être sold out en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, raison pour laquelle il s’agit de shopper malin.

Depuis sa première collab couture avec Karl Lagerfeld il y a près de vingt ans, le géant suédois n’a de cesse de courtiser la crème des podiums. La preuve avec ce pas de deux ultra-attendu, qui voit H&M s’unir à la maison Rabanne. Un tête-à-tête pile à temps pour les fêtes puisque la collection, dans le respect des codes du label, fait le plein de paillettes et tissus métallisés.

« Je voulais créer une vision inclusive et instinctive de la joie de vivre », confie Julien Dossena, créateur pour Rabanne, au sujet de cette ligne mise en valeur par une vidéo signée Xavier Dolan.



Et si la collection toute entière a de quoi faire briller les yeux des mordu·e·s de mode, comme lors de chaque drop couture signé H&M, il s’agit de shopper vite et bien, car les collections se vendent comme des petits pains. Afin de ne pas rater des pépites, et de s’offrir des pièces de collection à prix accessible, on cible donc son shopping dès ce 9 novembre.

Les pièces collector de la collab’ Rabanne x H&M

L’ensemble à sequins et pampilles dorés, 69.99 euros le bustier et 199 euros la jupe.

Le manteau en fausse fourrure, 299 euros.

Le survêtement color block, 79.99 euros le haut et 79.99 euros le bas.

La robe léopard, 149 euros.

La robe scintillante, 299 euros.

Le manteau marin, 299 euros.

Les santiags métallisées, 299 euros

La robe à pampilles façon Françoise Hardy, 299 euros.

Pour shopper la collection, rendez-vous dès ce 9 novembre en boutiques et sur le webshop H&M.

