RE Antwerp, l’atelier de mode durable, éthique et humain lancé par Tim Van Steenbergen et Ruth Goossens

Le designer belge Tim Van Steenbergen et Ruth Goossens, rédactrice en chef du Vif Weekend/Knack Weekend, s’associent pour lancer RE Antwerp, un atelier de mode local où réfugiés et primo arrivants confectionnent des vêtements haut de gamme à partir de rebus de tissus.



RE Antwerp est né d’un grand amour de la mode, mais aussi de la prise de conscience que l’impact négatif qu’a trop souvent l’industrie de la mode sur les êtres humains et la planète. Avec cet atelier, Tim Van Steenbergen et Ruth Goossens ont pour ambition de changer le système classique de la mode. L’accent est mis sur une activité durable, circulaire et responsable, sans toutefois faire de compromis sur la qualité et le style.

L’atelier offre la possibilité aux nouveaux arrivants et aux réfugiés, d’utiliser leurs connaissances en matière de prêt-à-porter, un savoir-faire acquis dans leur pays d’origine. Sous la direction de Tim Van Steenbergen, ils créeront des collections, ensemble, pour ainsi acquérir l’expérience supplémentaire nécessaire à la production de mode haut de gamme.



« Au fil du temps, les entreprises manufacturières ont disparu de nos rues et même presque complètement de notre société. Heureusement, l’amour des vêtements et de la mode, lui, est resté. Mais l’expertise et le savoir-faire, eux, ont disparu. L’artisanat n’a plus été valorisé, ce qui explique pourquoi de plus en plus de marques et de créateurs sont aujourd’hui confrontés à une pénurie de personnel. Nous voulons rendre l’artisanat à nouveau sexy et lui donner une place dans notre ville. Pour ce faire, nous faisons appel aux connaissances et aux compétences de nouveaux venus qui ont de l’expérience dans le travail du textile. Après tout, ils viennent souvent des régions où nos vêtements sont produits aujourd’hui », expliquent le duo à l’initiative du projet.



RE Antwerp s’est inspiré du concept d’hospitalité Instroom du chef flamand Seppe Nobels. Pour ce faire, ils ont fait appel à l’asbl GATAM, avec laquelle le restaurant de Seppe Nobels collabore également.

Réutiliser

Réduire l’empreinte écologique de la mode, ça nécessite des solutions créatives. C’est pourquoi RE Antwerp utilise pour ses collections des rebus et des excédents de marques belges et de créateurs anversois. Les nouveaux arrivants sont ainsi mis en contact avec des entreprises créatives, ce qui a pour vert aussi de contribuer à leur avenir et leur intégration future sur le marché du travail.



En produisant en flux constant, l’industrie de la mode a un impact négatif supplémentaire sur la planète. RE Antwerp n’a donc pas l’intention de concevoir une collection complète chaque saison. L’atelier travaillera plutôt sur le principe d’éditions limitées. Le résultat sera le fruit de la rencontre du savoir-faire des nouveaux venus, des tissus récupérés et de la vision créative de Tim Van Steenbergen.

Touche personnelle

La collection sera vendue dans un atelier ouvert, où les amateurs de mode pourront découvrir les histoires et les personnes qui se cachent derrière les produits. Le processus de fabrication redevient ainsi visible depuis la rue, à Anvers. Cette production équitable est ainsi littéralement exposée. Elle permet également d’engager la conversation : les consommateurs n’achètent pas une veste, un T-shirt, un pantalon ou une chemise fabriqués anonymement, mais un vêtement original avec une histoire, authentique.