Le MAD, Home of Creators organise sa vente annuelle de stocks à Bruxelles. L'occasion de mettre la main sur des pièces de créateurs à prix réduit.

La mode belge à prix réduits, c'est possible grâce aux ventes de stocks. D'abord à Anvers ce week-end, via les Knack Weekend Designers Days, au cours desquels les créateurs tiennent boutique et bradent leurs collections passées. La semaine suivante, ça se passe à Bruxelles, aux stocksales du MAD, Home of Creators.

Du 17 au 19 juillet, la Brussels Fashion and Design Platform (MAD, Home of Creators) organise sa traditionnelle vente de stocks des marques belges de mode et de design, à laquelle participent par exemple Komono, An Buermans ou encore Annemie Verbeke. La vente se tiendra à la Gare Martime de Tour & Taxis, où seront mises en places les mesures anti-coronavirus nécessaires pour que les visiteurs profitent de cette opportunité en toute quiétude et sécurité. Ainsi, alors que traditionnement les paiements se font exclusivement en cash, cette année, Covid-19 oblige, ils se feront exclusivement via bancontact.

À l'heure qu'il est, voici la liste des marques qui ont confirmé leur présence : Farrah Floyd, Erratum Fashion, Capara, Ireene, The Wolf Belgium, Miono, Mei Lee Studio, Annemie Verbeke, Ann Buermans, Inconnu, _ctruit, Karen Dumoulin, Janue, Stéphanie Anspach, NdC made by hand, YUSO / Gaëlle van der Hagen, World of Wonder, Ataman, Jessie Lecomte, Max & Lola + Levraiesfilles, Komono, Els Mommaerts, 29 octobre, Roseline d'Oreve, Skin & Soul Jewellery, Nicolas Woit, Mona Wie, Lyl, Solido Roma, Vimpelova.

MAD, Home of Creators Fashion Sales, vendredi 17 et samedi 18 juillet de 12h à 20h, dimanche 19 juillet de 12h à 18h. Gare Maritime, Tour & Taxis, Havenlaan 86C, 1000 Bruxelles

La mode belge à prix réduits, c'est possible grâce aux ventes de stocks. D'abord à Anvers ce week-end, via les Knack Weekend Designers Days, au cours desquels les créateurs tiennent boutique et bradent leurs collections passées. La semaine suivante, ça se passe à Bruxelles, aux stocksales du MAD, Home of Creators.Du 17 au 19 juillet, la Brussels Fashion and Design Platform (MAD, Home of Creators) organise sa traditionnelle vente de stocks des marques belges de mode et de design, à laquelle participent par exemple Komono, An Buermans ou encore Annemie Verbeke. La vente se tiendra à la Gare Martime de Tour & Taxis, où seront mises en places les mesures anti-coronavirus nécessaires pour que les visiteurs profitent de cette opportunité en toute quiétude et sécurité. Ainsi, alors que traditionnement les paiements se font exclusivement en cash, cette année, Covid-19 oblige, ils se feront exclusivement via bancontact.À l'heure qu'il est, voici la liste des marques qui ont confirmé leur présence : Farrah Floyd, Erratum Fashion, Capara, Ireene, The Wolf Belgium, Miono, Mei Lee Studio, Annemie Verbeke, Ann Buermans, Inconnu, _ctruit, Karen Dumoulin, Janue, Stéphanie Anspach, NdC made by hand, YUSO / Gaëlle van der Hagen, World of Wonder, Ataman, Jessie Lecomte, Max & Lola + Levraiesfilles, Komono, Els Mommaerts, 29 octobre, Roseline d'Oreve, Skin & Soul Jewellery, Nicolas Woit, Mona Wie, Lyl, Solido Roma, Vimpelova.