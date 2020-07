Le MAD Brussels organise sa vente annuelle de stocks à Bruxelles. L'occasion de mettre la main sur des pièces de créateurs à prix réduit.

La mode belge à prix réduits, c'est possible grâce aux ventes de stocks. D'abord à Anvers ce week-end, via les Knack Weekend Designers Days, au cours desquels les créateurs tiennent boutique et bradent leurs collections passées. La semaine suivante, ça se passe à Bruxelles, aux stocksales du MAD.

Du 17 au 19 juillet, la Brussels Fashion and Design Platform (MAD) organise sa traditionnelle vente de stocks des marques belges de mode et de design, à laquelle participent par exemple Komono, An Buermans ou encore Annemie Verbeke. La vente se tiendra à la Gare Martime de Tour & Taxis, où seront mises en places les mesures anti-coronavirus nécessaires pour que les visiteurs profitent de cette opportunité en toute quiétude et sécurité. Ainsi, alors que traditionnement les paiements se font exclusivement en cash, cette année, Covid-19 oblige, ils se feront exclusivement via bancontact.

À l'heure qu'il est, voici la liste des marques qui ont confirmé leur présence : Farrah Floyd, Erratum Fashion, Capara, Ireene, The Wolf Belgium, Miono, Mei Lee Studio, Annemie Verbeke, Ann Buermans, Inconnu, _ctruit, Karen Dumoulin, Janue, Stéphanie Anspach, NdC made by hand, YUSO / Gaëlle van der Hagen, World of Wonder, Ataman, Jessie Lecomte, Max & Lola + Levraiesfilles, Komono, Els Mommaerts, 29 octobre, Roseline d'Oreve, Skin & Soul Jewellery, Nicolas Woit, Mona Wie, Lyl, Solido Roma, Vimpelova.

MAD's Fashion Sales, vendredi 17 et samedi 18 juillet de 12h à 20h, dimanche 19 juillet de 12h à 18h. Gare Maritime, Tour & Taxis, Havenlaan 86C, 1000 Bruxelles

La mode belge à prix réduits, c'est possible grâce aux ventes de stocks. D'abord à Anvers ce week-end, via les Knack Weekend Designers Days, au cours desquels les créateurs tiennent boutique et bradent leurs collections passées. La semaine suivante, ça se passe à Bruxelles, aux stocksales du MAD.Du 17 au 19 juillet, la Brussels Fashion and Design Platform (MAD) organise sa traditionnelle vente de stocks des marques belges de mode et de design, à laquelle participent par exemple Komono, An Buermans ou encore Annemie Verbeke. La vente se tiendra à la Gare Martime de Tour & Taxis, où seront mises en places les mesures anti-coronavirus nécessaires pour que les visiteurs profitent de cette opportunité en toute quiétude et sécurité. Ainsi, alors que traditionnement les paiements se font exclusivement en cash, cette année, Covid-19 oblige, ils se feront exclusivement via bancontact.À l'heure qu'il est, voici la liste des marques qui ont confirmé leur présence : Farrah Floyd, Erratum Fashion, Capara, Ireene, The Wolf Belgium, Miono, Mei Lee Studio, Annemie Verbeke, Ann Buermans, Inconnu, _ctruit, Karen Dumoulin, Janue, Stéphanie Anspach, NdC made by hand, YUSO / Gaëlle van der Hagen, World of Wonder, Ataman, Jessie Lecomte, Max & Lola + Levraiesfilles, Komono, Els Mommaerts, 29 octobre, Roseline d'Oreve, Skin & Soul Jewellery, Nicolas Woit, Mona Wie, Lyl, Solido Roma, Vimpelova.