Shopping à Amsterdam : 8 adresses locales et durables

La plateforme belge de mode durable COSH ! lance une carte de shopping dédiée à Amsterdam. Idéal pour ceux qui veulent faire des achats durables lors d’une excursion dans cette ville

Le site COSH ! est véritable mine si on est la recherche de boutiques locales et durables. Pour s’y retrouver, rien de plus simple puisqu’il est possible de trier les adresses selon le type de vêtement que l’on cherche: mode masculine ou féminine ? D’occasion ou de lingerie ? Les adresses qui répondent à vos critères apparaissent sur la carte. L’équipe du COSH effectue des recherches approfondies sur les marques qui sont vendues dans les magasins. Seuls les labels véritablement durables obtiennent la bénédiction de la plateforme.

COSH!

À Amsterdam, le parcours shopping de COSH ! vous donnera le point de départ parfait pour trouver des adresses de mode durable plus tard. La carte de COSH ! contient pas moins de cent spots durables, répartis dans les différents quartiers.

Nous en avons choisis quelques-uns :

Nina V. Lingerie (Amsterdam Ouest)

La lingerie contemporaine et durable peut être achetée à Amsterdam chez Nina V. Lingerie. La propriétaire, Nina de Wit, est enthousiaste à l’idée de vous aider à trouver la lingerie qui vous va parfaitement et qui correspond à votre style personnel. Les marques que Nina propose sont fabriquées par des artisans talentueux d’Europe. Vous trouverez des soutiens-gorge de A à F.

Adresse : Jan Pieter Heijestraat 153, Amsterdam

Het Faire Oosten (Amsterdam-Est)

Dans ce grand et beau magasin de 450 m2, Het Faire Oosten, vous trouverez de la mode durable, des cosmétiques naturels, de la vaisselle faite main, des livres, des articles pour bébé et des accessoires qui sont bons pour la terre, pour le fabricant et pour le consommateur. La boutique existe depuis 2014 et est une véritable institution à Amsterdam. On y trouve les marques de mode durable bien connues comme Kings of Indigo, ARMEDANGELS et People Tree, mais on y trouve aussi des espaces pour les petits entrepreneurs qui démarrent et les fabricants locaux.

Adresse : Waldenlaan 208, Amsterdam

Thegreenlabels (Amsterdam centre)

Au cœur d’Amsterdam, vous trouverez la boutique de mode durable thegreenlabels. Vous pouvez choisir parmi une large gamme de produits de mode, de beauté et de style de vie pour les femmes. La fondatrice Claudia Angeli sélectionne depuis 2016 les marques à présenter dans sa boutique en fonction de valeurs écologiques, éthiques et innovantes. En plus des bons basiques, vous y trouverez également de beaux imprimés et des motifs colorés. Thegreenlabels est avant tout une boutique en ligne, mais vous pouvez également vous rendre dans la salle d’exposition pour voir et essayer les pièces en vrai.

Adresse : Nieuwe Looiersstraat 49, Amsterdam

The Swapshop

Techniquement, vous n’achetez pas rien ici mais vous l’échangez contre autre chose. Concrètement comment ça marche? Vous prenez des vêtements que vous ne portez plus et les échangez contre les vêtements d’autres « échangeurs ». De cette façon, vous prolongez la durée de vie de vos vêtements. Une option durable, car les vêtements continuent à vivre sans avoir à être transporté loin.

Adresse : Haarlemmerdijk 89, Amsterdam.

Green Sneaker Store (Negen straatjes)

Le magasin amiral de la marque de baskets écologiques ACBC propose une large gamme de baskets durables et végans. Il existe des modèles sportifs et d’autres plus habillés. ACBC a également des collaborations avec des marques connues telles que Missoni, Phillipe Model et Save the Duck. Vous pouvez également trouver les chaussures issues de ces collaborations dans le Green Sneaker Store.

Adresse : Wolvenstraat 5, Amsterdam

MyoMy (Negen straatjes)

Si vous êtes à la recherche d’un beau sac à main écologiquement responsable, en cuir ou en matériaux végans, MyoMy, dans le quartier de Negen Straatjes, est l’endroit idéal. C’est le plus grand de leur magasin et vous n’y aurez donc que l’embarras du choix.

Adresse : Berenstraat 22a, Amsterdam

WhatTheF (Amsterdam Sud )

La couleur est à l’ordre du jour chez WhatTheF. Sophie et Inge, les fondatrices de WhatTheF, veulent proposer une mode durable gaie et colorée. Vous pouvez y trouver des vêtements, des chaussures, des accessoires, mais aussi des objets d’intérieur.

Adresse : Roelof Hartstraat 52 H, Amsterdam

Laura Dols (Negen Straatjes)

C’est à juste titre l’une des adresses favorites des chasseurs de vintage. Ce magasin est connu depuis 45 ans et propose des articles uniques et originaux. Du glamour des années 1950 à une robe de mariée ancienne, l’endroit regorge de vêtements qui feront battre votre petit cœur un peu plus vite.

Adresse : Wolvenstraat 7, Amsterdam