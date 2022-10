Stylisme et Prodcution: Christine Van Laer

Photographe: Hicham Riad

Assistant photo: Yuchao Zhou

Assistante de production: Delphine Dumoulin

Coiffure et maquillage: Marlien Echelpoels avec MAC & Bumble and bumble

Décor: Charlotte Buron

Mannequin: Zimeng Li @Ullamodels

Coordination: Ellen De Wolf.