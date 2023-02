Mode Shopping lingerie: les dessous dessus

Body Richard avec dentelle, Marie Jo L’Aventure. Ceinture-corset en cuir de veau, Loewe @ MyTheresa. Chaîne Panthère en or jaune 18 carats avec onyx et tsavorite, boucles d’oreilles Clash en or rose 18 carats, bague Clash en or gris 18 carats, montre Tank Must en acier et bracelet en cuir noir, le tout Cartier. © Violaine Chapallaz