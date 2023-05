Comment dénicher le t-shirt blanc parfait (+ notre sélection de modèles)

Si, dans les récits, le Grââl désigne un calice mythique dont la quête est la mission des chevaliers de la Table ronde, dans la vraie vie, cet objet aussi désirable qu’il est complexe à trouver ressemblerait plutôt au t-shirt blanc parfait.

Or c’est bien connu, la perfection n’existe pas, raison pour laquelle, saison après saison, votre quête du t-shirt blanc idéal se poursuit, semée d’échecs. Tel modèle, pourtant prometteur, se détendra après quelques lavages. Celui-là, que vous aimiez tant dans la cabine d’essayage, s’avèrera finalement un peu trop transparent à votre goût à la lumière du jour. Et ne parlons pas des modèles qui cochaient toutes les cases avant d’être malencontreusement ruinés par une tache impossible à enlever.

Notre responsable mode, Ellen De Wolf, l’affirme en souriant: la quête du t-shirt blanc parfait s’apparente décidément à celle du Saint Grââl. Et de confier avoir déjà perdu pas mal de temps (et d’argent) à tenter vainement de trouver le modèle idéal. Suffisamment pour avoir établi une liste de critères permettant de faciliter la recherche à celles et ceux qui, comme elle, voient dans cet humble bout de tissu monochrome la quintessence du basique élégant.

Les critères pour dénicher un t-shirt blanc digne de ce nom?

Opter pour un tissu pas trop transparent, afin de pouvoir le porter en toutes circonstances.

Choisir une matière épaisse, pour qu’il ait de la tenue, mais pas trop, afin que votre t-shirt reste versatile.

Prêter attention au col. Si celui-ci est trop large ou trop souple, il donnera un air négligé à votre dégaine, tandis que s’il est trop serrant, vous perdez en confort.

Veiller à la longueur de votre t-shirt, idéalement suffisante pour qu’il puisse être rentré nonchalamment dans un pantalon ou une jupe.

Une liste que complète Anne, la Parisienne a l’origine de la plateforme de mode durable Le Dressing Idéal. Ses conditions incompressibles? « Il doit être en coton (de préférence bio), le plus écologique possible, avec une tenue suffisante pour ne pas se froisser en deux minutes ».

Et de souligner que « sous prétexte que le tee-shirt blanc est un vêtement archi-basique, on se met des freins psychologiques et on refuse d’investir du temps et de l’argent à trouver le bon, à savoir celui à la coupe parfaite et qui tiendra plus d’un été. C’est là tout le paradoxe : c’est un vêtement fondamental de notre garde-robe mais on ne lui accorde guère d’attention ». Du moins, ça, c’était avant que la rédaction rassemble ses ressources et compile pour vous une sélection de modèles masculins et féminins garantis de se tailler une place de choix dans votre penderie.

Nos t-shirts blancs favoris au rayon dames

Basique chic

Le coup de coeur d’Ellen, notre responsable mode, qui loue l’excellent rapport qualité-prix du modèle. 14.9€, UNIQLO.

L’iconique

Qui est aussi le modèle fétiche de notre journaliste mode, Anne-Françoise Moyson. 29.85, Petit Bateau (via Zalando).

Organique

Modèle 100% certifié GOTS et vegan. 34.9 euros, ARMEDANGELS.

Coupe large

Modèle boxy en coton organique. 29 euros, Arket.

Versatile à souhait

Le modèle favori de l’auteure de cet article, qui a elle-même consacré bien trop de temps à la quête du t-shirt blanc avant de dénicher celui-ci. 19.99 euros, Selected Femme (via Zalando).

Et pour ces messieurs alors?

Épais mais pas trop

Le choix de notre journaliste Jorik Leemans, qui aime la tenue du tissu, « qui garde longtemps sa forme ». 19 euros, Arket.

L’alternative durable

L’incontournable de Thibault Dejace, journaliste mordu de mode éthique. 49 euros, Orta.

En coton bio

Un modèle à la coupe classique en coton ultra doux. 39.95 euros, Scotch & Soda.

Plus loose

Vendu par pack de deux, pour s’armer d’un coup pour les beaux jours. 38.95 euros, Carharrt WIP (via Zalando).

Rapport qualité-prix imbattable

Bonne nouvelle: le modèle favori de notre responsable mode dispose aussi d’une déclinaison au rayon hommes. 14.9 euros, UNIQLO.