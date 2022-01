En ce début d'année propice à la (re)prise de bonnes habitudes, rien de tel que de joindre l'utile à l'agréable avec des tenues de sport aussi jolies que confortables. Et made in Belgium, s'il vous plaît. Gros plan sur notre trio gagnant.

1. Marque de championnes

A l'origine, le nom du label lancé par Olivia Borlée et Elodie Ouedraogo faisait référence aux 42 secondes et 54 centièmes de leur record national de sprint, mais depuis quelques semaines, leur marque de vêtements de sports s'offre un nouveau souffle. Il faut désormais parler d'UNRUN, avec, outre un changement de nom, un virage mode plus assumé et des tenues de sport plus écoresponsables que jamais.

© PHOTOS: SDP

unrun4254.com

2. Technique et éthique

Aux commandes de cette toute nouvelle griffe belge: Daphné Dulait, une architecte ayant mis temporairement ses plans de côté pour esquisser les vêtements qui manquaient à ses séances de jogging. Frustrée de ne trouver sur le marché "que des tenues de grandes marques fabriquées à l'autre bout du monde", elle a imaginé un label à la fois éthique, technique et esthétique. Son petit nom: MOOV360, "car l'objectif est avant tout d'inciter les femmes à faire du sport et le 360 évoque à la fois l'introspection que procure la course à pied et la notion de circularité".

© PHOTOS: SDP

moov360.com

3. Pour une reprise en douceur

Noémie et Claudia, les deux amies à l'origine de cette marque qui met la maille à l'honneur, ont voulu imaginer un vestiaire athleisure qui se prête aussi bien à un cours de yoga qu'à une journée de télétravail. Leur credo: faire du sport ne doit pas impliquer de sacrifices au style, ni à la qualité, A-Typiq accordant une attention toute particulière au choix de ses tissus. Naturelle, qualitative et écoresponsable, la griffe propose un dressing qu'on enfile avec plaisir et qui fait attendre avec impatience la prochaine séance de gym.

© PHOTOS: SDP

a-typiq.be

A l'origine, le nom du label lancé par Olivia Borlée et Elodie Ouedraogo faisait référence aux 42 secondes et 54 centièmes de leur record national de sprint, mais depuis quelques semaines, leur marque de vêtements de sports s'offre un nouveau souffle. Il faut désormais parler d'UNRUN, avec, outre un changement de nom, un virage mode plus assumé et des tenues de sport plus écoresponsables que jamais.unrun4254.com Aux commandes de cette toute nouvelle griffe belge: Daphné Dulait, une architecte ayant mis temporairement ses plans de côté pour esquisser les vêtements qui manquaient à ses séances de jogging. Frustrée de ne trouver sur le marché "que des tenues de grandes marques fabriquées à l'autre bout du monde", elle a imaginé un label à la fois éthique, technique et esthétique. Son petit nom: MOOV360, "car l'objectif est avant tout d'inciter les femmes à faire du sport et le 360 évoque à la fois l'introspection que procure la course à pied et la notion de circularité". moov360.comNoémie et Claudia, les deux amies à l'origine de cette marque qui met la maille à l'honneur, ont voulu imaginer un vestiaire athleisure qui se prête aussi bien à un cours de yoga qu'à une journée de télétravail. Leur credo: faire du sport ne doit pas impliquer de sacrifices au style, ni à la qualité, A-Typiq accordant une attention toute particulière au choix de ses tissus. Naturelle, qualitative et écoresponsable, la griffe propose un dressing qu'on enfile avec plaisir et qui fait attendre avec impatience la prochaine séance de gym. a-typiq.be