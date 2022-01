De blanc comme neige à écru délicat, notre garde-robe hivernale adopte un monochrome givré du plus bel effet.

1. Boucles d'oreilles, 25 euros, & Other Stories, stories.com

© PHOTOS: SDP

2. Silhouette de la collection automne-hiver de COS, cosstores.com

2 © PHOTOS: SDP

3. Boucle en or rose, diamant et nacre, prix sur demande, Messika x Kate Moss Opus II, messika.com

3 © PHOTOS: SDP

4. Silhouette de la collection automne-hiver de Shon Mott, shonmott.com

4 © PHOTOS: SDP

5. Echarpe, 79,90 euros, collection Le Vif Weekend pour Terre Bleue, terrebleue.com

5 © PHOTOS: SDP

6. Bottes en cuir, 160 euros, Bronx sur debijenkorf.be

6 © PHOTOS: SDP

7. Surchemise Diora, 229 euros, Samsøe Samsøe, samsøe.com

7 © PHOTOS: SDP

8. Lunettes de soleil, 350 euros, Prada, prada.com

8 © PHOTOS: SDP

9. Haut en coton Loth, 289 euros, Julia June, juliajune.com

9 © PHOTOS: SDP

10. Sac Mini Arctic Buckle, 4400 euros, Delvaux, delvaux.com

10 © PHOTOS: SDP

11. Montre collection La Grande Classique, 1380 euros, Longines, longines.com

11 © PHOTOS: SDP

1. Boucles d'oreilles, 25 euros, & Other Stories, stories.com2. Silhouette de la collection automne-hiver de COS, cosstores.com 3. Boucle en or rose, diamant et nacre, prix sur demande, Messika x Kate Moss Opus II, messika.com 4. Silhouette de la collection automne-hiver de Shon Mott, shonmott.com 5. Echarpe, 79,90 euros, collection Le Vif Weekend pour Terre Bleue, terrebleue.com 6. Bottes en cuir, 160 euros, Bronx sur debijenkorf.be 7. Surchemise Diora, 229 euros, Samsøe Samsøe, samsøe.com 8. Lunettes de soleil, 350 euros, Prada, prada.com 9. Haut en coton Loth, 289 euros, Julia June, juliajune.com 10. Sac Mini Arctic Buckle, 4400 euros, Delvaux, delvaux.com 11. Montre collection La Grande Classique, 1380 euros, Longines, longines.com