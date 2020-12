Shopping | 25 cadeaux à offrir à un(e) cycliste, des villes ou des champs

Poncho The People's Poncho, 75 euros

Fini le poncho de vélo qui vous empêche d'avoir un tant soit peut d'allure sous la pluie. Compacte, élégante et efficace, cette cape est assez longue pour protéger aussi les jambes, peut être sanglée et comporte des détails réfléchissants pour une plus grande visibilité. Et la capuche ajustable, pour pouvoir tourner la tête sans la perdre.