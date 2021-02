Shopping de Saint Valentin: 10 cadeaux à partager, pour prendre du plaisir à deux

L'incroyable histoire du sexe. Tome 1 En Occident, Tome 2 dans le monde, de Philippe Brenot et Laetitia Coryn, (24,90 euros) édition Les Arènes. Ces deux bd font le récit en images de l'histoire de la sexualité à travers les âges, en Occident et dans le monde. Un voyage dans le temps, à travers les époques du plaisir, depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. On découvre ainsi qu'en matière de plaisir sexuel, l'époque contemporaine n'est pas forcément la plus porteuse de libertés.